CORSAIR rewolucjonizuje składanie komputerów iCUE LINK

CORSAIR zainaugurował dziś nową epokę inteligentnego i uproszczonego składania komputerów, prezentując ekosystem inteligentnych komponentów iCUE LINK. iCUE LINK zmieni sposób budowy komputerów przez zarówno doświadczonych, jak i początkujących konstruktorów dzięki zgłoszonej do opatentowania technologii pojedynczego kabla, która redukuje czas konstruowania i konfiguracji wysokowydajnego komputera nawet o 50%, a jednocześnie znacznie upraszcza prowadzenie przewodów. Dzięki bezprecedensowej prostocie i potencjałowi technologii iCUE LINK można zapomnieć o kłębowiskach przewodów, koncentratorach oraz rozgałęziaczach PWM i RGB powodujących bałagan w obudowie.







Wbudowany w każdy element iCUE LINK mikrokontroler działa jako „mózg” komunikujący się z hubem systemowym, co zapoczątkowuje nową generację inteligencji zestawu komputerowego i otwiera fascynujące możliwości. Przykładem tego może być nowy tryb podświetlenia RGB Time Warp, którego efekt stroboskopowy sprawia, że wentylatory wydają się stać w miejscu lub obracać się w tył, czy indywidualne krzywe reakcji wentylatorów, które umożliwiają jeszcze bardziej zaawansowaną optymalizację pod kątem poziomu hałasu lub wydajności.



Ekosystem iCUE LINK obejmuje szeroki asortyment produktów, takich jak wentylatory, układy chłodzenia AIO, elementy do niestandardowego układu chłodzenia i inne części, dzięki czemu składanie komputera przebiega szybko, łatwo i porządnie. Wszystkie urządzenia iCUE LINK można zestawić w łańcuch połączony z hubem systemowym — każde urządzenie łączy się z następnym jednym przewodem. Dzięki dwustronnym, uniwersalnym złączom nie trzeba już szukać odpowiedniego przewodu, rozgałęziacza czy adaptera.



Pierwsze produkty iCUE LINK pojawią się w czerwcu 2023 r. i będą obejmować zupełnie nowe wentylatory, układy chłodzenia AIO oraz hub systemowy. Zgłoszone do opatentowania modele QX120 i QX140 RGB to pierwsze na świecie sterowane w pełni cyfrowo wentylatory wyposażone w zastrzeżone łożysko z kopułą magnetyczną, cyfrowy czujnik temperatury i cztery pętle podświetlenia RGB. Nowe, wysokowydajne układy chłodzenia procesora cieczą z serii iCUE LINK RGB wyróżniają się oszałamiającymi efektami świetlnymi i znakomitą estetyką dzięki ukrytemu okablowaniu.



W III kwartale 2023 roku pojawi się powiększona oferta produktów do niestandardowych układów chłodzenia Hydro X Series działających z iCUE LINK, w tym bloki do procesorów i kart graficznych oraz zestawy pompki i zbiornika. Z serii iCUE LINK można oczekiwać o wiele więcej nowości, ponieważ CORSAIR będzie stale powiększać nowy ekosystem, aby umożliwić wszystkim uproszczone składanie komputera.



Pierwsze produkty ekosystemu inteligentnych komponentów CORSAIR iCUE LINK będą dostępne od czerwca 2023 r. w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Aktualne informacje o dostępności można uzyskać w witrynie internetowej firmy CORSAIR lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR. Aktualne informacje o cenach poszczególnych produktów iCUE LINK można uzyskać w witrynie internetowej firmy CORSAIR lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair