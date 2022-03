CORSAIR uruchamia kreator dla konstruktorów komputerów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR udostępnił wszechstronne narzędzie, które pomoże wszystkim graczom w zaprojektowaniu nowego lub modernizacji aktualnego komputera – CORSAIR PC Builder. Internetowy kreator stworzony przez kalifornijskiego producenta powstał dzięki połączeniu obszernej bazy danych podzespołów ze specjalistyczną wiedzą i wskazówkami na temat budowy komputerów. CORSAIR PC Builder stanowi nieocenioną pomoc dla osób, które chcą skonfigurować nowego peceta według własnych potrzeb oraz sprawdzić jego kompatybilność jeszcze przed złożeniem zamówienia na poszczególne części.







CORSAIR PC Builder dobiera elementy na podstawie potrzeb gracza, korzystając z bazy danych obejmującej pełne specyfikacje tysięcy sprzedawanych obecnie podzespołów. Wystarczy określić wybrany procesor Intel lub AMD, kartę graficzną i płytę główną, a kreator przedstawi wszechstronną listę produktów kalifornijskiego producenta o gwarantowanej kompatybilności z docelowym zestawem. Premierowe narzędzie dba też o to, by wszystkie części pomieściły się w wybranej obudowie CORSAIR lub innej firmy. W efekcie powstaje koszyk na zakupy ze starannie dobranymi produktami umożliwiającymi budowę optymalnego komputera do ulubionych gier.



CORSAIR PC Builder, to o wiele więcej niż narzędzie do sprawdzania kompatybilności. Jak przekonuje wydawca, nie warto wydawać za dużo na jedną część, podczas gdy gorsze parametry innej mogą spowolnić działanie całego zestawu. Kreator CORSAIR optymalizuje wybrane podzespoły pod kątem danego zestawu, aby nie wydawać pieniędzy na pamięć, której procesor nie będzie mógł wykorzystać, albo nie wybierać zasilacza, który nie podoła obciążeniu podczas intensywnej gry. Co więcej, PC Builder od CORSAIR udostępnia cenne informacje ekspertów o procesie składania komputera i o wybranych elementach. Użytkownicy mogą łatwo porównywać podobne produkty, a także sprawdzać dostępność oraz ceny bezpośrednio z witryny.

























Źródło: Info Prasowe / Corsair