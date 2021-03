CORSAIR w rozmiarze XS – premiera K65 RGB MINI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży pierwszą w historii firmy mechaniczną klawiaturę typu 60% – K65 RGB MINI. Premierze kompaktowej konstrukcji przygotowanej z myślą o najbardziej wymagających graczach towarzyszyła prezentacja zestawów do modyfikacji klawiatury, klawiszy CORSAIR PBT Double-Shot PRO, które umożliwią personalizację sprzętu użytkownika w bardzo zaawansowanym zakresie. K65 RGB MINI oferuje wyłącznie mechaniczne przełączniki CHERRY MX, osobne podświetlenie RGB dla każdego klawisza, częstotliwość raportowania 8000 Hz, odłączany przewód USB Typ-C oraz zaawansowane oprogramowanie CORSAIR iCUE. Zestawy dodatkowych nakładek na klawisze PBT Double-Shot PRO dostępne będą w łącznie sześciu różnych kolorach do wyboru.







K65 RGB MINI to kompaktowa i przenośna klawiatura o konstrukcji typu 60%, która oferuje wiele udogodnień znanych z innych produktów tworzonych przez CORSAIR. Nowa K65-tka została wyposażona w kilkadziesiąt wbudowanych skrótów do wyboru różnych funkcji, od przełączania kolorów podświetlenia i profili po bieżącą zmianę makr czy sterowanie multimediami. Premierowa klawiatura mechaniczna kalifornijskiego producenta oferuje również 8 MB pamięci wewnętrznej na zapisanie 50 profili, pełną obsługę naciśnięć wielu klawiszy jednocześnie (n-key rollover), 100-procentowy anti-ghosting i ułatwiający przenoszenie, odłączany przewód USB Typ-C w wytrzymałym oplocie. K65 RGB MINI pojawi się na polskim rynku w dwóch wersjach przełączników CHERRY MX do wyboru – RED oraz SPEED Silver. Dodatkowo, nowy produkt Korsarzy oferuje w zestawie wytrzymałe, czarne klawisze PBT Double-Shot formowane w dwóch cyklach, a także opcjonalny klawisz Escape z logotypem CORSAIR i perforowany klawisz spacji, który znakomicie eksponuje podświetlenie RGB.



K65 RGB MINI działa z nowatorską technologią CORSAIR AXON Hyper-Processing – przełomowym, wbudowanym systemem operacyjnym czasu rzeczywistego wprowadzonym po raz pierwszy w modelu CORSAIR K100 RGB. AXON umożliwia najszybsze i najbardziej responsywne działanie klawiatur CORSAIR. Rozwiązanie stworzone przez kalifornijskiego producenta oferuje częstotliwość raportowania 8000 Hz co oznacza, że sygnały z klawiatury są rejestrowane przez komputer do ośmiu razy szybciej niż w przypadku standardowych klawiatur gamingowych. Funkcja ta umożliwia natychmiastowe wykonywanie poleceń w grach w miarę naciskania klawiszy, co gwarantuje użytkownikowi płynną rozgrywkę bez opóźnień. Co więcej, gracz korzystający z technologii AXON może włączyć zaawansowane, 20-warstwowe efekty podświetlenia. Za pośrednictwem bezpłatnej aktualizacji oprogramowania firmware częstotliwość raportowania 8000 Hz AXON uzyskała teraz także klawiatura CORSAIR K100 RGB.



Graczom, którzy chcą jeszcze bardziej spersonalizować swoją klawiaturę, K65 RGB MINI oferuje możliwość łatwej wymiany klawiszy na nowe, niestandardowe nakładki CORSAIR PBT Double-Shot PRO. Premierowe zestawy do modyfikacji klawiatury są dostępne w sześciu kolorach: Onyx Black (czarnym, kolor domyślny w K65 RGB MINI), Arctic White (białym), Elgato Blue (niebieskim), ORIGIN Red (czerwonym), Rogue Pink (różowym) i Mint Green (miętowozielonym). Każdy pakiet zawiera komplet wytrzymałych klawiszy z PBT o 1,5-milimetrowych ściankach formowanych w dwóch cyklach i teksturowaną powierzchnią. Ponadto, wszystkie zestawy posiadają gumowe pierścienie wyciszające typu o-ring, które zadowolą tych użytkowników, którzy uwielbiają mechaniczne przełączniki ale oczekują również cichej kultury pracy. Dzięki przyciągającym wzrok kolorom, prześwitującemu podświetleniu w intensywnych barwach oraz napisom, które nigdy się nie zacierają, CORSAIR PBT DOUBLE-SHOT PRO stanowią idealny sposób na personalizację nie tylko klawiatury, ale i całego blatu. Dodatkowo, premierowe nakładki są kompatybilne także i z innymi modelami „mechaników” od CORSAIR – K100 RGB oraz K60 PRO RGB.



W wykorzystywaniu zalet najnowocześniejszych rozwiązań klawiatury K65 RGB MINI pomaga odświeżone oprogramowanie CORSAIR iCUE. Liczne ulepszenia interfejsu i najważniejszych cech jeszcze bardziej ułatwiają korzystanie z pełnego potencjału sprzętu CORSAIR. Nowa wersja iCUE oferuje równie rozbudowaną kontrolę nad pełnym zestawem komponentów i urządzeń peryferyjnych CORSAIR co poprzednio, ale usprawniony oraz intuicyjny interfejs ułatwia stosowanie zaawansowanych profili dzięki prostym samouczkom i wizualnej prezentacji efektów programowania w czasie rzeczywistym. W przypadku klawiatury K65 RGB MINI oprogramowanie iCUE umożliwia pełną personalizację i synchronizację podświetlenia RGB w skali całego sprzętu. Oferuje też rozbudowane opcje mapowania klawiszy, programowania makr czy specjalne integracje iluminacji z grami, takimi jak m.in.: The Division 2, Ghostrunner, The Medium lub HyperScape.



CORSAIR K65 RGB MINI jest już dostępna w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. W Polsce sprzęt pojawi się w lokalnych sklepach do końca marca br. w sugerowanej cenie detalicznej 549 PLN. Zestawy do modyfikacji klawiatury CORSAIR PBT Double-Shot PRO zadebiutują na polskim rynku do końca kwietnia 2021 w przybliżonej cenie 29.99 EURO. Wszystkie peryferia i akcesoria dla graczy tworzone przez amerykańską firmę są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

































Źródło: Info Prasowe / Corsair