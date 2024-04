CORSAIR wchodzi do branży stacji roboczych z pamięcią DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

firma CORSAIR poinformowała dzisiaj o wejściu do branży stacji roboczych z pamięcią DDR5 przez premierę serii zestawów pamięci WS DDR5 RDIMM. Odznaczające się bezkompromisową wydajnością i niezawodnością zestawy ECC RDIMM rewolucjonizują osiągi najnowszych stacji roboczych oraz są zgodne z najnowszymi procesorami Intel Xeon 4. generacji i AMD Ryzen Threadripper 7000. Produkty z tej serii odznaczają się pojemnością aż do 256 GB, wyznaczając tym samym nowy standard w dziedzinie wykonywania operacji o wysokich wymaganiach pamięciowych, takich jak edytowanie multimediów o wysokiej rozdzielczości, renderowanie grafiki trójwymiarowej czy szkolenie sztucznej inteligencji. Te rygorystycznie przetestowane i starannie dobrane moduły przewyższają wymagania standardu JEDEC – mają krótsze czasy reakcji i pracują z wyższą częstotliwością – co pozwala na wykonywanie wymagających zadań z optymalną wydajnością.







Moduły DIMM DDR5 z rejestrem (RDIMM) obsługują technologię ECC (Error Correction Code), która wykrywa i poprawia błędy w czasie rzeczywistym, umożliwiając niezawodne przetwarzanie danych. Wysoka niezawodność jest szczególnie ważna dla użytkowników, którym w pracy zależy na nieprzerwanym działaniu stacji roboczej. Osiągnięcie optymalnej wydajności jest bardzo łatwe dzięki obsłudze technologii Intel XMP 3.0 i AMD EXPO. Na kompatybilnym sprzęcie wystarczy parę kliknięć, aby wczytać szybszy profil w BIOS-ie UEFI i wyzwolić w komputerze fantastyczną moc przetwarzania. Zatem te moduły RDIMM DDR5 to przyjazna dla użytkownika opcja pozwalająca utrzymać najwyższą wydajność.



W odpowiedzi na różnorodne potrzeby profesjonalnych użytkowników firma CORSAIR oferuje swoje szybkie pamięci DDR5 w szerokim zakresie pojemności, m.in. w zestawach 4 x 16 GB (64 GB), 8 x 16 GB (128 GB), 4 x 32 GB (128 GB) oraz aż 8 x 32 GB (256 GB). Częstotliwości sięgające 6400 MT/s zapewniają doskonałą przepustowość, która pozwala na sprawne wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań. Aby poradzić sobie z ciepłem generowanym podczas intensywnej pracy, firma CORSAIR zastosowała warstwę PGS, która skutecznie odprowadza ciepło od układu zarządzania zasilaniem PMIC i rozprasza je po modułach RDIMM. Taka konstrukcja zapewnia skuteczne chłodzenie i niezawodność działania nawet w najbardziej wymagających warunkach.



Zestawy pamięci DDR5 RDIMM CORSAIR WS są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Pamięć DDR5 RDIMM CORSAIR WS jest objęta ograniczoną gwarancją wieczystą oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





















źródło: Info Prasowe - CORSAIR