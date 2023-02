CORSAIR wprowadza do oferty zestawy pamięci 48 GB, 96 GB i 192 GB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś zestawy pamięci DDR5 o ogromnej pojemności, a to za sprawą nowych modułów UDIMM 24 GB i 48 GB. Konstruktorzy komputerów mogą po raz pierwszy wybrać z oferty CORSAIR zestawy pamięci o pojemności 192 GB (4 x 48 GB), 96 GB (2 x 48 GB) lub 48 GB (2 x 24 GB). Zestawy pamięci VENGEANCE RGB DDR5 lub VENGEANCE DDR5 w nowych pojemnościach nadają się idealnie do najambitniejszych zastosowań wymagających dużo pamięci, takich jak edycja wideo o rozdzielczości 8K, a także sztuczna inteligencja i uczenie głębokie. Przydają się one także w przypadku płyt głównych zawierających zaledwie dwa gniazda pamięci, w tym Micro ATX i Mini-ITX, w których jest mało miejsca, ale potrzebne są duże pojemności.







CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 i VENGEANCE DDR5 już teraz należą do pamięci najczęściej wybieranych przez entuzjastów wydajności. Są zoptymalizowane pod kątem najnowszych gamingowych komputerów oraz stacji roboczych, a dzięki nowym pojemnościom umożliwiają budowę konfiguracji pamięci, które dotychczas były nieosiągalne. Zestawy o pojemności 96 GB i 48 GB są dostępne już teraz w wersjach RGB i bez RGB o szybkości 5600 MT/s i 5200 MT/s. Obsługują one przetaktowanie pamięci Intel XMP 3.0, aby umożliwiać łatwe korzystanie z pamięci z potrzebną szybkością.



Wchodzące na rynek na początku marca 2023 r. zestawy pamięci VENGEANCE RGB DDR5 i VENGEANCE DDR5 o pojemności 192 GB (4 x 48 GB) i szybkości 5200 MT/s wyznaczają nowy standard pamięci DDR5 o dużej pojemności. Te poczwórne zestawy pamięci DIMM są kompatybilne z zestawami z procesorami Intel 13. generacji i obsługują łatwe przetaktowywanie Intel XMP 3.0 z myślą o optymalnej wydajności.



Zgodnie z tradycją znakomitej jakości i niezawodności pamięci DRAM firmy CORSAIR moduły VENGEANCE RGB DDR5 i VENGEANCE DDR5 są zbudowane wyłącznie z ręcznie sortowanych i rygorystycznie kontrolowanych układów scalonych oraz wysokowydajnych płytek drukowanych, aby zapewnić konsekwentnie szybkie działanie z wysoką jakością sygnału i stabilnością. Ograniczona gwarancja wieczysta daje poczucie pewności, że nowa pamięć wystarczy na cały okres eksploatacji komputera, a nawet dłużej.



Standard DDR5 zapewnia możliwie najszybszy odbiór danych przez współczesne procesory najwyższej klasy, dzięki czemu wydajność i moc obliczeniowa całego zestawu komputerowego osiąga nowy poziom. Nowe zestawy pamięci wprowadzają przełomowe pojemności, które umożliwiają uzyskanie nieosiągalnej dotychczas wydajności w zestawach komputerowych w małej obudowie.



Dostępność, gwarancja i ceny

Zestawy pamięci CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 i VENGEANCE DDR5 o pojemności 96 GB i 48 GB są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.



Zestawy pamięci CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 i VENGEANCE DDR5 o pojemności 192 GB będą dostępne od 7 marca 2023 r. w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.



Pamięć CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 i VENGEANCE DDR5 jest objęta ograniczoną gwarancją wieczystą oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



Aktualne informacje o cenach pamięci CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 i CORSAIR VENGEANCE DDR5 można uzyskać w witrynie internetowej firmy CORSAIR lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR.





CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 48GB (2x24GB) DDR5-5200 (PC5-41600) C38 21-Feb - 194.99 USD

CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 48GB (2x24GB) DDR5-5600 (PC5-44800) C40 21-Feb - 204.99 USD

CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 96GB (2x48GB) DDR5-5200 (PC5-41600) C38 21-Feb - 389.99 USD

CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 96GB (2x48GB) DDR5-5600 (PC5-44800) C40 21-Feb - 399.99 USD

CORSAIR VENGEANCE DDR5 48GB (2x24GB) 21-Feb - 184.99 USD

CORSAIR VENGEANCE DDR5 48GB (2x24GB) 21-Feb - 194.99 USD

CORSAIR VENGEANCE DDR5 96GB (2x48GB) 21-Feb - 379.99 USD

CORSAIR VENGEANCE DDR5 96GB (2x48GB) 21-Feb - 389.99 USD

CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 192GB (4x48GB) DDR5-5200 (PC5-41600) C38 07.mar - TBD

CORSAIR VENGEANCE DDR5 192GB (4x48GB) 07.mar - TBD





















Źródło: Info Prasowe / Corsair