CORSAIR wprowadza ekran dotykowy LCD XENEON EDGE 14,5’’

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

CORSAIR z wielką radością ogłasza wprowadzenie na rynek wyświetlacza dotykowego LCD XENEON EDGE 14,5". To ekran dotykowy, który błyskawicznie unowocześni każdy system. Jest niezwykle elastyczny w montażu oraz daje łatwy dostęp do spersonalizowanego zestawu aplikacji, widżetów i statystyk systemowych.

Wyraźny ekran o przekątnej 14,5" może wyświetlać parametry procesora, karty graficznej i systemu oraz kanały czatów i okna aplikacji muzycznych a w niedalekiej przyszłości będzie go można używać jak Elgato StreamDeck – to zupełnie nowy świat spersonalizowanych informacji na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco z zaawansowanymi lokalnymi danymi bez zakłócania głównego procesu pracy. Zwolnisz miejsce na obecnym wyświetlaczu, ponieważ widżety i zadokowane aplikacje będą teraz miały specjalnie wyznaczone miejsce na XENEON EDGE.



Ekran XENEON EDGE, o wymiarach 372 mm x 120 mm x 20 mm, można zamontować w czterech miejscach – wewnątrz komputera za pomocą mocowania wentylatora 360 mm, do panelu bocznego lub dowolnej metalowej powierzchni za pomocą 14 oddzielnych magnesów znajdujących się z tyłu obudowy albo na biurku na dołączonej magnetycznej podstawce biurkowej. Ponadto ma dwa gwintowane punkty montażowe ¼-20", które pozwalają na przymocowanie go do uchwytu Elgato Multi Mount lub dowolnego standardowego ramienia teleskopowego, aby ulepszyć sprzęt do strumieniowania.



źródło: Corsair

Ekran XENEON EDGE, o zapewniającej wyraźny obraz rozdzielczości 2560 x 720 i częstotliwości odświeżania 60 Hz, idealnie nadaje się do monitorowania statystyk systemu lub aplikacji. Jego jasny wyświetlacz z panelem AHVA wysokiej jakości zapewnia wyraźny obraz pod dowolnym kątem, dzięki czemu tekst zawsze jest czytelny, a obrazy ostre. Pięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy umożliwia intuicyjną interakcję z kompatybilnymi aplikacjami za pomocą palca.Ten wszechstronny i kompaktowy wyświetlacz ma dwie opcje łączności. Można go podłączyć do komputera za pomocą trybu DP Alt USB-C lub przy użyciu pełnowymiarowego kabla HDMI, aby uzyskać jak najlepsze wrażenia wizualne. Urządzenie standardowo obsługuje zarówno orientację poziomą, jak i pionową w systemie Windows oraz przy użyciu wbudowanych narzędzi tego systemu można go ustawić jako prosty dodatkowy wyświetlacz.Wyświetlacz można również konfigurować za pomocą zaawansowanego oprogramowania CORSAIR iCUE, które zawiera szeroką gamę przydatnych narzędzi i widżetów. Trzymaj narzędzia sztucznej inteligencji są zawsze na widoku i w gotowości do użycia dzięki specjanemu wyświetlaczowi, który idealnie integruje się z zestawem. Bądź na bieżąco z zaawansowanymi lokalnymi danymi bez zakłócania głównego procesu pracy.XENEON EDGE to doskonałe narzędzie rozszerzające możliwości każdego komputera, niezależnie od tego, czy chodzi o monitorowanie temperatury systemu i prędkości wentylatora, kontrolowanie listy odtwarzania Spotify, czy też śledzenie powiadomień systemu Windows. Można go nieustannie dostosowywać do zmieniających się upodobań, a jego jasny wyświetlacz i opcje montażu zapewniają, że będzie on użyteczny i angażujący przez wiele lat. Niezależnie od tego, czy znajduje się na biurku, czy jest przymocowany za pomocą magnesu do komputera stacjonarnego, XENEON Edge zapewnia wszystkie potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki, a przy tym świetnie wygląda, pozostawiając tylko jedno pytanie: „Jak dostosujesz go do swoich potrzeb?”.Ekran dotykowy LCD CORSAIR XENEON EDGE 14,5" jest już dostępny bezpośrednio w sklepie internetowym CORSAIR. W czwartym kwartale będzie dostępny za pośrednictwem naszej globalnej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów.Ekran dotykowy CORSAIR LCD XENEON EDGE 14,5" jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.