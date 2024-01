CORSAIR wprowadza klawiaturę K55 CORE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiła wprowadzenie na rynek nowej klawiatury oferującej wszystkim graczom efektywność i podświetlenie RGB: K55 CORE. Jako główny towarzysz podróży gracza klawiatura K55 CORE wytycza drogę do zwycięstwa. Na pełnowymiarowej klawiaturze K55 CORE można grać, korzystać z rozrywki i zdobywać kolejne trofea. Wyróżnia się ona smukłym, nowoczesnym profilem przeznaczonym specjalnie do grania na komputerach. Ciche i precyzyjnie reagujące klawisze umożliwiają wykonywanie dokładnych ruchów i działań o decydującym znaczeniu, a także wygodne pisanie na czacie, podczas gdy czterema klawiszami multimedialnymi można łatwo sterować głośnością oraz odtwarzaniem filmów, muzyki itp. Klawiatura K55 CORE jest odporna na zalania nawet 300 ml płynów, dlatego nie podda się przez wiele lat używania.







Dziesięciostrefowe podświetlenie RGB wyróżnia zarówno klawiaturę K55 CORE, jak i styl gracza. Pełny potencjał klawiatury wyzwala oprogramowanie CORSAIR iCUE, umożliwiające dostosowywanie efektów podświetlenia i makr, zmianę mapowania klawiszy oraz synchronizowanie podświetlenia RGB klawiatury z resztą sprzętu. Klawiatura K55 CORE wnosi do zmagań wszystkie potrzebne funkcje i zdolności. Blokada klawisza Windows zapobiega zakłócaniu działania kombinacji klawiszy przez jego przypadkowe naciśnięcia, a jednym naciśnięciem przycisku można regulować jasność podświetlenia RGB. Podczas nawet wyjątkowo intensywnej gry obsługa naciskania nawet 12 klawiszy zapewnia wykonywanie odpowiednich działań z wysoką częstotliwością sondowania 1000 Hz.



Dostępność, gwarancja i ceny

Klawiatura gamingowa CORSAIR K55 CORE jest już dostępna w sprzedaży w cenie 219 PLN w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów online firmy CORSAIR. Klawiatura gamingowa CORSAIR K55 CORE jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

































Źródło: Info Prasowe - CORSAIR