CORSAIR wprowadza nową mysz gamingową Darkstar Wireless

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

irma CORSAIR, światowy lider w dziedzinie wysokowydajnego sprzętu dla graczy i twórców materiałów cyfrowych, przedstawiła dziś nową pozycję z cenionej serii myszy gamingowych: DARKSTAR WIRELESS. Ta wszechstronna mysz bezprzewodowa, stworzona z myślą o osiąganiu doskonałych wyników w każdym gatunku gier, to przełomowa konstrukcja z unikalną konfiguracją przycisków bocznych, która ułatwia przeprowadzanie fenomenalnych ataków. Z DARKSTAR w ręku możesz osiągnąć więcej na polu walki MMO i nie tylko.



Dzięki 15 fantastycznym programowalnym przyciskom mysz DARKSTAR pozwala z łatwością wykonywać wszystkie działania i rzucać zaklęcia. Z boku znajduje się idealnie ulokowany zestaw sześciu przycisków rozmieszczonych wokół centralnego fakturowanego uchwytu. Kciuk użytkownika jest teraz wykorzystywany do sterowania z maksymalną efektywnością i nie męczy się nadmiernie podczas długich sesji grania.



Źródło: Corsair

Opcje łączności bezprzewodowej myszy DARKSTAR pozwalają na komfortową grę z optymalną prędkością i doskonałym czasem reakcji. Wypróbuj technologię hiperczęstotliwości raportowania 2000 Hz przez połączenie SLIPSTREAM WIRELESS odznaczające się opóźnieniami poniżej 1 ms lub połącz się z wieloma urządzeniami przez uniwersalne połączenie Bluetooth. Wytrzymała bateria myszy DARKSTAR pozwala nawet na 80 godzin grania, a po podłączeniu przez USB możesz kontynuować manewry podczas ładowania.Kiedy musisz się mierzyć z najsilniejszymi wrogami, mysz DARKSTAR sprosta temu zadaniu. Jej ultradokładny czujnik optyczny CORSAIR MARKSMAN 26 000 DPI śledzi każdy ruch z najwyższą precyzją, a jego czujność można ustawiać z dokładnością do jednego DPI. Mysz DARKSTAR jest wyposażona w sprężynowe przyciski CORSAIR QUICKSTRIKE, które umożliwiają szybkie oddawane strzałów za pomocą kliknięć, z których każde jest rejestrowane na błyskawicznie działających przełącznikach optycznych.Osoby grające na wysokim poziomie bardzo dokładnie programują swoje myszy. Ponadto każdy użytkownik chętnie dostosuje fantastyczne podświetlenie RGB modelu DARKSTAR. Do tego służy zaawansowane oprogramowanie CORSAIR iCUE. Odświeżony program iCUE 5.0 umożliwia personalizację efektów świetlnych RGB myszy, ustawianie DPI, przypisywanie makr, kalibrację powierzchniową czujnika i wiele więcej. Swoje ustawienia możesz zapisać w pięciu wbudowanych profilach, aby mieć do nich wygodny dostęp bez względu na to, gdzie grasz.Duża liczba programowalnych przycisków oraz zachwycająco ergonomiczna konstrukcja z podświetleniem RGB myszy DARKSTAR pozwolą Ci osiągnąć nowe wyżyny w grach.