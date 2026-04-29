CORSAIR wprowadza przewód ThermalProtect PCIe 5.1 600 W 12V-2x6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR informuje o wprowadzeniu na rynek ThermalProtect — przewodu zasilającego 12V-2x6 do kart graficznych, którego innowacyjna technologia monitoruje temperaturę przewodu w czasie rzeczywistym, aby zapobiec uszkodzeniu karty graficznej. ThermalProtect umożliwia dodatkową ochronę procesorów graficznych (GPU) przed przegrzaniem (OTP) poprzez aktywne monitorowanie przewodu 12V-2x6. Czujnik umieszczony wewnątrz grzebienia kablowego w odległości 30 mm od punktu połączenia jest dyskretny i estetyczny. Jeśli czujnik wykryje ekstremalne temperatury, funkcja ThermalProtect aktywuje się, powodując wyłączenie GPU i zapobiegając potencjalnym uszkodzeniom.







PRZEWÓD THERMALPROTECT PCIe 5.1 600 W 12V-2x6

Pierwszym produktem z technologią ThermalProtect jest przewód zasilający 12V-2x6 do GPU, kompatybilny z każdym zasilaczem mającym natywne złącze 12V-2x6. Oferuje szeroką zgodność z nowoczesnymi zestawami komputerowymi i umożliwia graczom łatwą wymianę w celu zwiększenia poczucia pewności. Instalacja jest łatwa, ponieważ nie wymaga konfiguracji przez użytkownika, a technologia jest zawsze aktywna. Po podłączeniu przewód działa jako rozwiązanie Plug-and-Play.



Wysokiej jakości ochrona GPU

Przewód ThermalProtect 12V-2x6 to najwyższej jakości komponent dla osób samodzielnie składających komputery, oferujący elastyczną konstrukcję do precyzyjnego prowadzenia przewodu od zasilacza do GPU. Wytłaczany przewód ma profesjonalny wygląd, który korzystnie wpływa na estetykę zestawu. W porównaniu do adapterów z wieloma przewodami pojedynczy przewód zasilający GPU umożliwia bardziej estetyczną instalację i może poprawić wewnętrzny przepływ powietrza dzięki zmniejszeniu plątaniny kabli. Przewód ma ponadto dwukolorowe złącza z szarymi końcówkami umożliwiające wizualną weryfikację prawidłowości połączenia. Przewód ThermalProtect 12V-2x6 jest dostępny w kolorze czarnym lub białym i ma długość 650 mm, umożliwiając łatwe prowadzenie oraz ukrycie bądź wyeksponowanie w dowolnym zestawie.



Dostępność, gwarancja i ceny

Przewód CORSAIR ThermalProtect 12V-2x6 jest już dostępny w sprzedaży w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów CORSAIR oraz w sklepie internetowym CORSAIR, w sugerowanej cenie 79 PLN. Przewód CORSAIR ThermalProtect 12V-2x6 jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR