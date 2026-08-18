2026-08-18 16:46
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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CORSAIR wprowadza serię zasilaczy RMe Platinum

Obrazek CORSAIR wprowadza serię zasilaczy RMe Platinum

CORSAIR informuje, że ulepszone zasilacze z serii RMe są teraz wyposażone w przewód zasilający GPU CORSAIR ThermalProtect PCIe 5.1 600 W 12V-2x6, są to zatem dwa popularne produkty CORSAIR w jednym wydajnym i wytrzymałym zestawie dla tych, którzy budują komputer od podstaw lub planują modernizację. Zestaw komponentów zapewnia niezawodne zasilanie z certyfikatem Cybenetics Platinum dzięki zasilaczowi RM850e lub RM1000e, wyposażonemu w przewód CORSAIR ThermalProtect PCIe 5.1 600 W 12V-2x6 ze zintegrowaną ochroną przed przegrzaniem, która pomaga chronić nowoczesne karty graficzne przed nadmiernym nagrzewaniem się przewodu. To solidny zestaw zapewniający niezawodne zasilanie o wysokiej mocy i wbudowane zabezpieczenia dla nowoczesnych kart graficznych.



ZASILANIE I OCHRONA
Nowoczesne komputery gamingowe wymagają stabilnego zasilania oraz solidnego i niezawodnego połączenia z GPU. Ten zestaw zapewnia jedno i drugie, oferując użytkownikowi wysoką wydajność i spokój ducha, gdy karta graficzna pracuje na pełnych obrotach. Zasilacze z serii RMe mają certyfikat ATX 3.1, są zgodne ze standardem PCIe 5.1, spełniają najnowsze standardy zasilania i korzystają z wysokiej jakości kondensatorów 105°C dla doskonałej trwałości. Zasilacze RMe są wyposażone w nowy przewód CORSAIR ThermalProtect PCIe 5.1 600 W 12V-2x6, gdzie sprzęt jest umieszczony w grzebieniu kablowym 30 mm od złącza GPU, który monitoruje temperaturę przewodu 12V-2x6. Jeśli temperatura kabla przekroczy 65°C, technologia ThermalProtect powoduje wyłączenie GPU, by zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Na obu końcach przewodu 12V-2x6 znajdują się dwukolorowe złącza, które wizualnie potwierdzają prawidłowe podłączenie, ułatwiając konfigurację i zapewniając jeszcze większy spokój podczas pracy pod dużym obciążeniem.

MOC I WYDAJNOŚĆ KLASY PLATINUM
Seria RMe to jedne z najchętniej wybieranych zasilaczy CORSAIR, oferujących świetne połączenie mocy, funkcji i przystępnej ceny. Te dwa modele zostały ulepszone z klasy sprawności Cybenetics Gold do Cybenetics Platinum, oferując sprawność ogólną na poziomie do 91%. Dzięki temu działają chłodno i cicho, dostarczając mnóstwo mocy do wydajnych komputerów gamingowych. Zasilacze RMe Series mają długość zaledwie 140 mm, dzięki czemu z łatwością mieszczą się w niemal każdej obudowie. Ich cichą pracę zapewniają autorska krzywa wentylatora oraz tryb ZERO RPM, który przy niskim i umiarkowanym obciążeniu całkowicie wyłącza wentylator. Mają w pełni modułową konstrukcję, więc podłączasz tylko potrzebne kable, a zawarte w zestawie przewody są elastyczne i mają wytłoczone oznaczenia, co ułatwia zarządzanie okablowaniem i zapewnia profesjonalny wygląd. Zasilacze RM850e i RM1000e są objęte siedmioletnią gwarancją, więc możesz na nich polegać podczas kilku kolejnych modernizacji komputera.

DWA KOLORY PASUJĄCE DO TWOJEGO ZESTAWU
Ten komplet sprzętu jest dostępny w wersji czarnej i białej, dzięki czemu będzie pasować do Twojego zestawu. Zasilacze z serii RMe można łatwo zamontować w każdej obudowie ATX, a kabel ThermalProtect współpracuje z kartą graficzną wyposażoną w natywne złącze 12V-2x6.

Dostępność, gwarancja i ceny
Zasilacz z serii CORSAIR RMe klasy Platinum z przewodem CORSAIR ThermalProtect 12V-2x6 jest już dostępny w sprzedaży w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów CORSAIR oraz w sklepie internetowym CORSAIR. Zasilacz z serii CORSAIR RMe klasy Platinum z przewodem CORSAIR ThermalProtect 12V-2x6 jest objęty siedmioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR. Ceny w Europie wynoszą - RM850e - 139.90 EURO i RM1000e - 174.90 EURO.




CORSAIR wprowadza serię zasilaczy RMe Platinum

CORSAIR wprowadza serię zasilaczy RMe Platinum

CORSAIR wprowadza serię zasilaczy RMe Platinum

CORSAIR wprowadza serię zasilaczy RMe Platinum

CORSAIR wprowadza serię zasilaczy RMe Platinum

źródło: Info Prasowe - CORSAIR
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