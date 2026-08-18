CORSAIR wprowadza serię zasilaczy RMe Platinum

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR informuje, że ulepszone zasilacze z serii RMe są teraz wyposażone w przewód zasilający GPU CORSAIR ThermalProtect PCIe 5.1 600 W 12V-2x6, są to zatem dwa popularne produkty CORSAIR w jednym wydajnym i wytrzymałym zestawie dla tych, którzy budują komputer od podstaw lub planują modernizację. Zestaw komponentów zapewnia niezawodne zasilanie z certyfikatem Cybenetics Platinum dzięki zasilaczowi RM850e lub RM1000e, wyposażonemu w przewód CORSAIR ThermalProtect PCIe 5.1 600 W 12V-2x6 ze zintegrowaną ochroną przed przegrzaniem, która pomaga chronić nowoczesne karty graficzne przed nadmiernym nagrzewaniem się przewodu. To solidny zestaw zapewniający niezawodne zasilanie o wysokiej mocy i wbudowane zabezpieczenia dla nowoczesnych kart graficznych.







ZASILANIE I OCHRONA

Nowoczesne komputery gamingowe wymagają stabilnego zasilania oraz solidnego i niezawodnego połączenia z GPU. Ten zestaw zapewnia jedno i drugie, oferując użytkownikowi wysoką wydajność i spokój ducha, gdy karta graficzna pracuje na pełnych obrotach. Zasilacze z serii RMe mają certyfikat ATX 3.1, są zgodne ze standardem PCIe 5.1, spełniają najnowsze standardy zasilania i korzystają z wysokiej jakości kondensatorów 105°C dla doskonałej trwałości. Zasilacze RMe są wyposażone w nowy przewód CORSAIR ThermalProtect PCIe 5.1 600 W 12V-2x6, gdzie sprzęt jest umieszczony w grzebieniu kablowym 30 mm od złącza GPU, który monitoruje temperaturę przewodu 12V-2x6. Jeśli temperatura kabla przekroczy 65°C, technologia ThermalProtect powoduje wyłączenie GPU, by zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Na obu końcach przewodu 12V-2x6 znajdują się dwukolorowe złącza, które wizualnie potwierdzają prawidłowe podłączenie, ułatwiając konfigurację i zapewniając jeszcze większy spokój podczas pracy pod dużym obciążeniem.



MOC I WYDAJNOŚĆ KLASY PLATINUM

Seria RMe to jedne z najchętniej wybieranych zasilaczy CORSAIR, oferujących świetne połączenie mocy, funkcji i przystępnej ceny. Te dwa modele zostały ulepszone z klasy sprawności Cybenetics Gold do Cybenetics Platinum, oferując sprawność ogólną na poziomie do 91%. Dzięki temu działają chłodno i cicho, dostarczając mnóstwo mocy do wydajnych komputerów gamingowych. Zasilacze RMe Series mają długość zaledwie 140 mm, dzięki czemu z łatwością mieszczą się w niemal każdej obudowie. Ich cichą pracę zapewniają autorska krzywa wentylatora oraz tryb ZERO RPM, który przy niskim i umiarkowanym obciążeniu całkowicie wyłącza wentylator. Mają w pełni modułową konstrukcję, więc podłączasz tylko potrzebne kable, a zawarte w zestawie przewody są elastyczne i mają wytłoczone oznaczenia, co ułatwia zarządzanie okablowaniem i zapewnia profesjonalny wygląd. Zasilacze RM850e i RM1000e są objęte siedmioletnią gwarancją, więc możesz na nich polegać podczas kilku kolejnych modernizacji komputera.



DWA KOLORY PASUJĄCE DO TWOJEGO ZESTAWU

Ten komplet sprzętu jest dostępny w wersji czarnej i białej, dzięki czemu będzie pasować do Twojego zestawu. Zasilacze z serii RMe można łatwo zamontować w każdej obudowie ATX, a kabel ThermalProtect współpracuje z kartą graficzną wyposażoną w natywne złącze 12V-2x6.



Dostępność, gwarancja i ceny

Zasilacz z serii CORSAIR RMe klasy Platinum z przewodem CORSAIR ThermalProtect 12V-2x6 jest już dostępny w sprzedaży w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów CORSAIR oraz w sklepie internetowym CORSAIR. Zasilacz z serii CORSAIR RMe klasy Platinum z przewodem CORSAIR ThermalProtect 12V-2x6 jest objęty siedmioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR. Ceny w Europie wynoszą - RM850e - 139.90 EURO i RM1000e - 174.90 EURO.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR