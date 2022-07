CORSAIR wprowadza w pełni modułowe zasilacze HXi Series

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś wprowadzenie do sprzedaży ultra cichych, w pełni modułowych zasilaczy ATX HX1500i i HX1000i. Nowe modele na 2022 rok uzyskały certyfikat 80 PLUS Platinum i zapewniają stabilne zasilanie niezbędne w nowoczesnych, najbardziej wymagających i ambitnych systemach. Dzięki całkowicie cyfrowej platformie zapewniającej niezrównaną wydajność oraz zaawansowanym funkcjom, takim jak sterowanie krzywymi wentylatorów i ustawieniami zasilania zintegrowanymi z oprogramowaniem CORSAIR iCUE, modele HXi Series świetnie nadają się do zasilania komputera klasy premium z najnowszym procesorem Intel Core 12. generacji lub AMD Ryzen oraz wydajną kartą graficzną.



Będące kontynuacją cyfrowej tradycji słynnej serii CORSAIR AXi nowe zasilacze HXi Series oferują moc, sprawność i stabilność niezbędne, aby obsługiwać najbardziej wymagające pod względem zasilania części komputerowe dla entuzjastów — teraz i w przyszłości. Zasilacze HXi uzyskały certyfikat Cybenetics Platinum i mają sprawność do 91%, więc pobierają mniej energii oraz wytwarzają mniej ciepła przy porównywalnym obciążeniu, a wydajny wentylator 140 mm z dynamicznym łożyskiem olejowym (FDB) utrzymuje niską temperaturę zasilacza, a jednocześnie imponująco cicho pracuje. Dzięki temu model HX1000i uzyskał ocenę A, natomiast model HX1500i ocenę A- w klasyfikacji firmy Cybenetics. Obsługa sygnałów 0 RPM systemu PWM oznacza, że przy małych i średnich obciążeniach wentylator może się zupełnie wyłączyć, a tym samym działać niemal bezgłośnie. Zasilacze HX1500i i HX1000i są zbudowane wyłącznie z japońskich kondensatorów elektrolitycznych klasy przemysłowej działających w temperaturze 105°C, na pełni cyfrowej platformie z rezonansową topologią LLC oraz przetwornicą DC/DC, co gwarantuje wyjątkowo stabilne i niezawodne działanie.



Oprogramowanie CORSAIR iCUE zapewnia wiele opcji precyzyjnego sterowania zasilaczem HXi Series, dzięki czemu można go dostosować do swoich potrzeb. Przy użyciu oprogramowania iCUE można tworzyć własne krzywe wentylatora — określające, przy jakich temperaturach wentylator ma zwiększać szybkość, a także monitorować moc i sprawność w czasie rzeczywistym oraz przełączać na bieżąco jedno- i wieloszynową ochronę nadprądową.



Obsługa trybu uśpienia Modern Standby zapewnia wyjątkowo szybkie wybudzanie komputera i jeszcze większą sprawność przy małym obciążeniu, a dzięki trzem złączom EPS12V zasilacze są zgodne z najnowocześniejszymi płytami głównymi. Zasilacze HXi Series są objęte dziesięcioletnią gwarancją, więc zapewnią moc klasy Platinum przez cały okres eksploatacji nowego komputera wysokiej klasy.



W pełni modułowe, ultraciche zasilacze ATX CORSAIR HX1500i i HX1000i już są dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.







Źródło: Informacja prasowa