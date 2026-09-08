CORSAIR x Gumayusi w rocznicę debiutu mistrza

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR zaprezentował dziś kolekcję CORSAIR x Gumayusi, obejmującą trzy produkty i stworzoną we współpracy z uznanym graczem League of Legends Lee „Gumayusi” Min-hyeongiem. Kolekcja, opracowana przy bezpośrednim udziale Gumayusiego, trafia do sprzedaży w rocznicę jego profesjonalnego debiutu, upamiętniając początek jego kariery sprzętem stworzonym z myślą o jego obecnym stylu gry. Każdy z trzech produktów wyróżnia się wyjątkowym designem opracowanym przy bezpośrednim udziale Gumayusiego – od czarno-złotej kolorystyki całej kolekcji, przez niestandardowe oznaczenia klawiszy i kółko przewijania ze złotym akcentem, po kultowe hasło „Udowodnię to w każdej grze” na wybranych produktach. Fani dostrzegą w projektach liczne niespodzianki i znajdą ekskluzywne dodatki dołączane do wybranych produktów.







„Odzew na naszą współpracę z Gumayusim jest niezwykle pozytywny, a ta kolekcja to kolejny krok w naszym partnerstwie” – powiedział Tobias Brinkmann, starszy wiceprezes i dyrektor generalny ds. gamingu w CORSAIR. „Gumayusi ściśle współpracował z naszym zespołem nad produktami i ich wzornictwem, dbając o to, by każdy szczegół odzwierciedlał jego sportowe standardy i indywidualny styl”.



„Każdy produkt wybrałem osobiście, a przy projektach i specyfikacjach ściśle współpracowałem z zespołem produktowym CORSAIR” – powiedział Gumayusi. „Chciałem, aby fani czuli tę samą pewność siebie, którą ja czuję, zasiadając do gry, a premiera w rocznicę mojego debiutu nadaje temu osobisty charakter. Ta kolekcja to podziękowanie dla wszystkich, którzy są ze mną od samego początku.





Klawiatura gamingowa VANGUARD PRO 96 – edycja GUMAYUSI, z efektem Halla

Centralny element kolekcji łączy sprzęt klasy turniejowej z wyjątkowo osobistym wzornictwem w tej serii. Przełączniki magnetyczne CORSAIR MGX Hyperdrive i hiperodpytywanie z częstotliwością 8000 Hz zapewniają szybkość reakcji niezbędną podczas rywalizacji na wysokim poziomie, a funkcje Rapid Trigger, FlashTap SOCD oraz konfigurowalny punkt aktywacji dają graczom precyzyjną kontrolę nad działaniem każdego klawisza. Kompaktowy format 96% mieści klawisze strzałek, klawiaturę numeryczną, sześć programowalnych klawiszy G, pokrętło oraz wyrazisty ekran LCD o przekątnej 1,9 cala – a wszystko to w obudowie o wymiarach zbliżonych do klawiatury TKL. Ekran LCD ma fabrycznie wgrane ekskluzywne motywy inspirowane Gumayusim, w tym oryginalne ilustracje i wybrane przez niego fotografie.





Bezprzewodowa mysz gamingowa SABRE v2 PRO CF GUMAYUSI Edition

Stworzona dla graczy, którzy oczekują więcej, SABRE v2 PRO Wireless CF waży zaledwie 55 g dzięki symetrycznej, jednoczęściowej konstrukcji z włókna węglowego, która zwiększa sztywność bez dodatkowych gramów. Sensor CORSAIR MARKSMAN S oferuje rozdzielczość do 33 000 DPI, prędkość śledzenia 750 IPS i przyspieszenie 50 G, a częstotliwość odpytywania 8000 Hz zapewnia niski poziom opóźnień wejściowych w połączeniu z łącznością w trzech trybach. Bateria zapewniająca do 120 godzin bezprzewodowej pracy sprawdzi się podczas długich treningów i dni turniejowych, a edycja Gumayusiego obejmuje także dołączoną torbę transportową z limitowanej edycji.





Materiałowa podkładka pod mysz dla graczy z krawędziami odpornymi na strzępienie MM, edycja GUMAYUSI – czarno-złota & Starry Night – 2XL

Podkładka 2XL o wymiarach 930 × 400 mm stanowi płótno kolekcji: złoty logotyp Gumayusiego, jego autograf oraz hasło „Udowodnię to w każdej grze”. Pod grafiką znajdziesz mikroplecioną powierzchnię materiałową zoptymalizowaną pod kątem precyzyjnego śledzenia optycznego i płynnego ślizgu, przyczepny spód z naturalnej gumy oraz obszyte krawędzie, które zapobiegają strzępieniu i zwiększają trwałość.



Dodatki w każdym opakowaniu

Każdy model VANGUARD PRO 96 i SABRE v2 PRO Wireless CF z kolekcji zawiera dwie ekskluzywne karty dla fanów: Na obu znalazły się zdjęcie Gumayusiego oraz odręczna wiadomość dla fanów, którzy wspierali go przez całą jego pełną osiągnięć karierę.





















źródło: Info Prasowe / CORSAIR