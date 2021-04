CORSAIR zaprezentował nowe flagowe komputery z serii ONE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży nową generację swoich flagowych i kompaktowych komputerów gamingowych – CORSAIR ONE a200 oraz CORSAIR ONE i200. Obie maszyny zostały wyposażone w aktualnie najnowsze procesory dostępne na rynku – AMD Ryzen 9 5900X lub Intel Core i9-11900K. Dodatkowo, premierowe a200 oraz i200 oferują ogromną moc i szybkość działania dzięki karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080. Każdy komputer z serii ONE zawiera wyłącznie najlepsze komponenty CORSAIR oraz ma nieprawdopodobnie niewielką budowę o wyjątkowym formacie i stylowym wyglądzie.







CORSAIR ONE a200 został wyposażony w 12-rdzeniowy, 24-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 5900X, natomiast w CORSAIR ONE i200 zamontowano premierowy procesor z rodziny Intel Core 11. generacji i9-11900K. Obie wersje bez trudu poradzą sobie z ekstremalnie wymagającymi zadaniami, takimi jak np. najbardziej zaawansowane i najnowsze gry wideo oraz szczególnie rozbudowane aplikacje i programy użytkowe. Co więcej, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 z architekturą Ampere i technologią NVIDIA DLSS 2.0 AI umożliwia tworzenie niesamowitych gier 3D i innych treści o nieprawdopodobnie realistycznym wyglądzie oraz zapewnia doskonałą płynność obrazu nawet podczas rozgrywki na maksymalnych ustawieniach detali w rozdzielczości 4K.



Flagowe komputery tworzone przez kalifornijskiego producenta wyróżniają się charakterystycznym dla całej rodziny CORSAIR ONE kompaktowym formatem o pojemności 8 litrów. Dzięki opatentowanemu systemowi chłodzenia cieczą dla karty graficznej i procesora niewielka budowa w żaden sposób nie ogranicza wydajności serii ONE w porównaniu z pełnowymiarowymi desktopami. Każdy a200 oraz i200 oferuje nowoczesne złącze USB Type-C na przednim panelu czy opcję podłączenia kilku monitorów w standardzie 4K HDR lub szybki port do obsługi urządzeń VR. Nowa konstrukcja została wyposażona w bogaty zestaw wydajnych komponentów CORSAIR, takich jak 32 GB pamięci DDR4 VENGEANCE LPX, zasilacz SF750 80 PLUS Platinum SFX oraz dysk SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe o pojemności 1 TB i dysk HDD o pojemności 2 TB. Ponadto, CORSAIR ONE posiada integrację z oprogramowaniem iCUE oraz jest w pełni skonfigurowany oraz gotowy do użytku tuż po wyjęciu z pudełka.



CORSAIR ONE a200 i CORSAIR ONE i200 na dziś są dostępne wyłącznie w sprzedaży w oficjalnym europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com. Jak zapowiedział producent, w Polsce sprzęt pojawi się w wybranych sklepach z elektroniką pod koniec czerwca br. Komputery z serii ONE są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.































Źródło: Info Prasowe / Corsair