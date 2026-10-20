2026-10-20 15:21
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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CORSAIR zmienia zasady gry dzięki PureVector

Obrazek CORSAIR zmienia zasady gry dzięki PureVector

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś SABRE v3 PRO PureVector — serię bezprzewodowych myszy gamingowych. Ta seria myszy klasy profesjonalnej debiutuje z technologią PureVector — innowacyjnym rozwiązaniem dostępnym wyłącznie w produktach CORSAIR, opracowanym we współpracy z Aimlabs i zaprojektowanym w celu znacznego zwiększenia szybkości celowania i ogólnej celności dzięki spersonalizowanej czułości kierunkowej. Korzystanie z jednej stałej wartości DPI ogranicza możliwości w grze. Sposób celowania każdego gracza jest niepowtarzalny niczym odcisk palca, a naturalne różnice biomechaniczne i mięśniowo-szkieletowe wpływają na kierunkowe preferencje. Przesunięcie myszy w lewo wymaga innego ruchu niż przesunięcie jej w prawo czy w dół, dlatego każdy kierunek zasługuje na własną wartość DPI dopasowaną do charakterystyki tego ruchu. To właśnie wykrywa PureVector i rozwiązuje powiązane z tym problemy.



PureVector analizuje różnice w celowaniu podczas sekwencji kalibracyjnej w Aimlabs, a następnie dostosowuje czułość myszy w zależności od kierunku, aby skorygować słabsze strony i podkreślić mocne. Na podstawie statystycznie istotnych zbiorów danych są automatycznie tworzone indywidualne ustawienia czułości użytkownika, bez konieczności ręcznej regulacji. Spersonalizowany profil zapisuje się bezpośrednio w oprogramowaniu sprzętowym myszy, dzięki czemu można od razu użyć go w dowolnej grze lub zadaniu – bez aplikacji działającej w tle.

„Miliardy sesji treningowych przeprowadzonych przez ponad 50 milionów graczy Aimlabs ujawniły wyraźny, kierunkowy profil celowania, charakterystyczny dla stylu gry każdego gracza” — powiedział dr Wayne Mackey, założyciel i dyrektor generalny Aimlabs. „PureVector przekłada tę wiedzę na spersonalizowaną czułość kierunkową dopasowaną do użytkownika, ułatwiając wybór optymalnych ustawień i oszczędzając czas potrzebny na wyszukiwanie w Internecie sposobów na poprawę”.

Oddanie celnego strzału w grze obejmuje trzy etapy: wykrycie i wybór celu wzrokiem, celowanie i korektę (szybkość celowania) oraz fizyczne kliknięcie myszy. PureVector usprawnia najdłuższy etap — celowanie i korektę. Testy wykazały skrócenie tego etapu nawet o 81 ms, czyli o 33%. Dotyczy to bardziej znaczącego elementu ogólnej skuteczności celowania niż opóźnienie kliknięcia: tego, jak szybko i precyzyjnie gracz naprowadza celownik na cel przed kliknięciem.

Seria SABRE v3 PRO
Seria obejmuje sześć modeli w trzech wariantach materiałowych, a każdy z nich jest dostępny w symetrycznej lub profilowanej, ergonomicznej wersji dla osób praworęcznych. Każdy model wyposażono w technologię PureVector współpracującą z mikrokontrolerem Nordic z serii 54, obsługującym przewodowe i bezprzewodowe odpytywanie z częstotliwością 8000 Hz oraz zapewniającym średnie opóźnienie kliknięcia na poziomie 0.25 ms. Seria ta została ponadto wyposażona w nowy czujnik CORSAIR MARKSMAN X 42K o rozdzielczości 42000 DPI, szybkości 800 IPS i przyspieszeniu 70 G, zapewniający precyzyjne śledzenie ruchów. Przełączniki zostały zmodernizowane względem serii SABRE v2 — dzięki optycznym przełącznikom CORSAIR i optycznemu enkoderowi kółka przewijania opóźnienia są niemal zerowe.

SABRE v3 PRO PureVector ULTRALIGHT i ULTRALIGHT ERGO
- ULTRALIGHT bazuje na SABRE v2 PRO, oferując wzmocnioną konstrukcję i dwukrotnie dłuższy czas działania z akumulatorem przy masie zwiększonej o zaledwie jeden gram. Nowy ULTRALIGHT ERGO wykorzystuje tę samą technologię w ergonomicznej konstrukcji dla osób praworęcznych.
- Kształt, materiał i masa: Symetryczna, ultralekka konstrukcja z ABS o masie 37 g; ultralekka ergonomiczna konstrukcja z ABS ERGO dla osób praworęcznych o masie 41 g.
- Czas działania akumulatora: Do 140 godzin przy częstotliwości odpytywania 1000 Hz lub do 25 godzin przy częstotliwości 8000 Hz.
- Łączność: Bezprzewodowo w paśmie 2.4 GHz lub przewodowo przez USB-C, z częstotliwością odpytywania do 8000 Hz w obu trybach.
- KOLORY: Czarny lub biały.
Cena - 789.99 PLN.


SABRE v3 PRO PureVector MG i MG ERGO
- Egzoszkielet ze stopu magnezu zapewnia trwałą sztywność i przyjemne chłodzenie podczas długich sesji grania.
- Kształt, materiał i masa: Symetryczna konstrukcja ze stopu magnezu o masie 49 g; ergonomiczna konstrukcja ze stopu magnezu dla praworęcznycho masie 55 g.
- Czas działania akumulatora: Do 200 godzin przy częstotliwości odpytywania 1000 Hz lub do 31 godzin przy 8000 Hz. Do 200 godzin działania w przypadku łączności Bluetooth.
- Łączność: Bezprzewodowo w paśmie 2.4 GHz lub przewodowo przez USB-C, z częstotliwością odpytywania do 8000 Hz w obu trybach. Bluetooth 6.0 do bezproblemowej łączności.
- KOLORY: Czarny lub biały.
Cena - 869.99 PLN.


SABRE v3 PRO PureVector CF i CF ERGO
- Jednoczęściowa obudowa z włókna węglowego w topowym modelu serii łączy wytrzymałość i sztywność z niewielką wagą. Oba modele CF mają w komplecie etui.
- Kształt, materiał i masa: Symetryczna wersja z włókna węglowego o masie 48 g; ergonomiczna wersja z włókna węglowego dla osób praworęcznych o masie 54 g.
- Czas działania akumulatora: Do 200 godzin przy częstotliwości odpytywania 1000 Hz, do 31 godzin przy 8000 Hz oraz do 200 godzin przez Bluetooth.
- Łączność: Bezprzewodowo w paśmie 2.4 GHz lub przewodowo przez USB-C, z częstotliwością odpytywania do 8000 Hz w obu trybach. Bluetooth 6.0 do bezproblemowej łączności.
- Wykończenie: Matowe z włókna węglowego
Cena - 999.99 PLN.


Precyzja w całej serii
Każdy model SABRE v3 PRO PureVector oferuje następujące zalety:
- Ultraszybka reakcja na polecenia: Częstotliwość odpytywania do 8000 Hz i średnie opóźnienie kliknięcia wynoszące 0.25 ms.
- Czujnik CORSAIR MARKSMAN X: Śledzenie z rozdzielczością 42 000 dpi w przyrostach co 1 dpi, dokładność odwzorowania na poziomie 99.7%, prędkość 800 IPS i przyspieszenie 70 G.
- Przełączniki optyczne i optyczny enkoder kółka przewijania: Brak mechanicznego efektu debounce, niemal zerowe opóźnienie i trwałość na poziomie 100 milionów kliknięć.
- Akcesoria do poprawy chwytu i płynności ruchu: W zestawie taśmy antypoślizgowe w kolorze czarnym i białym oraz komplet większych, wyczynowych ślizgaczy do myszy z tworzywa UPE.
- CORSAIR Web Hub: Konfiguracja DPI, makr i przypisania przycisków w przeglądarce, bez konieczności instalowania oprogramowania.

Dostępność i gwarancja
Seria SABRE v3 PRO PureVector będzie dostępna od 20 października 2026 r. Modele ULTRALIGHT i wykonane ze stopu magnezu będą dostępne w sklepie internetowym CORSAIR oraz u autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów na całym świecie. Modele z włókna węglowego będą dostępne wyłącznie w witrynie internetowej CORSAIR oraz w sklepie stacjonarnym CORSAIR. Każdy z sześciu modeli jest objęty dwuletnią gwarancją oraz globalną obsługą klienta i wsparciem technicznym CORSAIR.




CORSAIR zmienia zasady gry dzięki PureVector

CORSAIR zmienia zasady gry dzięki PureVector

CORSAIR zmienia zasady gry dzięki PureVector

CORSAIR zmienia zasady gry dzięki PureVector

CORSAIR zmienia zasady gry dzięki PureVector

CORSAIR zmienia zasady gry dzięki PureVector

źródło: Info Prasowe - CORSAIR
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