CORSAIR zmienia zasady gry dzięki PureVector

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś SABRE v3 PRO PureVector — serię bezprzewodowych myszy gamingowych. Ta seria myszy klasy profesjonalnej debiutuje z technologią PureVector — innowacyjnym rozwiązaniem dostępnym wyłącznie w produktach CORSAIR, opracowanym we współpracy z Aimlabs i zaprojektowanym w celu znacznego zwiększenia szybkości celowania i ogólnej celności dzięki spersonalizowanej czułości kierunkowej. Korzystanie z jednej stałej wartości DPI ogranicza możliwości w grze. Sposób celowania każdego gracza jest niepowtarzalny niczym odcisk palca, a naturalne różnice biomechaniczne i mięśniowo-szkieletowe wpływają na kierunkowe preferencje. Przesunięcie myszy w lewo wymaga innego ruchu niż przesunięcie jej w prawo czy w dół, dlatego każdy kierunek zasługuje na własną wartość DPI dopasowaną do charakterystyki tego ruchu. To właśnie wykrywa PureVector i rozwiązuje powiązane z tym problemy.







PureVector analizuje różnice w celowaniu podczas sekwencji kalibracyjnej w Aimlabs, a następnie dostosowuje czułość myszy w zależności od kierunku, aby skorygować słabsze strony i podkreślić mocne. Na podstawie statystycznie istotnych zbiorów danych są automatycznie tworzone indywidualne ustawienia czułości użytkownika, bez konieczności ręcznej regulacji. Spersonalizowany profil zapisuje się bezpośrednio w oprogramowaniu sprzętowym myszy, dzięki czemu można od razu użyć go w dowolnej grze lub zadaniu – bez aplikacji działającej w tle.



„Miliardy sesji treningowych przeprowadzonych przez ponad 50 milionów graczy Aimlabs ujawniły wyraźny, kierunkowy profil celowania, charakterystyczny dla stylu gry każdego gracza” — powiedział dr Wayne Mackey, założyciel i dyrektor generalny Aimlabs. „PureVector przekłada tę wiedzę na spersonalizowaną czułość kierunkową dopasowaną do użytkownika, ułatwiając wybór optymalnych ustawień i oszczędzając czas potrzebny na wyszukiwanie w Internecie sposobów na poprawę”.



Oddanie celnego strzału w grze obejmuje trzy etapy: wykrycie i wybór celu wzrokiem, celowanie i korektę (szybkość celowania) oraz fizyczne kliknięcie myszy. PureVector usprawnia najdłuższy etap — celowanie i korektę. Testy wykazały skrócenie tego etapu nawet o 81 ms, czyli o 33%. Dotyczy to bardziej znaczącego elementu ogólnej skuteczności celowania niż opóźnienie kliknięcia: tego, jak szybko i precyzyjnie gracz naprowadza celownik na cel przed kliknięciem.



Seria SABRE v3 PRO

Seria obejmuje sześć modeli w trzech wariantach materiałowych, a każdy z nich jest dostępny w symetrycznej lub profilowanej, ergonomicznej wersji dla osób praworęcznych. Każdy model wyposażono w technologię PureVector współpracującą z mikrokontrolerem Nordic z serii 54, obsługującym przewodowe i bezprzewodowe odpytywanie z częstotliwością 8000 Hz oraz zapewniającym średnie opóźnienie kliknięcia na poziomie 0.25 ms. Seria ta została ponadto wyposażona w nowy czujnik CORSAIR MARKSMAN X 42K o rozdzielczości 42000 DPI, szybkości 800 IPS i przyspieszeniu 70 G, zapewniający precyzyjne śledzenie ruchów. Przełączniki zostały zmodernizowane względem serii SABRE v2 — dzięki optycznym przełącznikom CORSAIR i optycznemu enkoderowi kółka przewijania opóźnienia są niemal zerowe.



SABRE v3 PRO PureVector ULTRALIGHT i ULTRALIGHT ERGO

- ULTRALIGHT bazuje na SABRE v2 PRO, oferując wzmocnioną konstrukcję i dwukrotnie dłuższy czas działania z akumulatorem przy masie zwiększonej o zaledwie jeden gram. Nowy ULTRALIGHT ERGO wykorzystuje tę samą technologię w ergonomicznej konstrukcji dla osób praworęcznych.

- Kształt, materiał i masa: Symetryczna, ultralekka konstrukcja z ABS o masie 37 g; ultralekka ergonomiczna konstrukcja z ABS ERGO dla osób praworęcznych o masie 41 g.

- Czas działania akumulatora: Do 140 godzin przy częstotliwości odpytywania 1000 Hz lub do 25 godzin przy częstotliwości 8000 Hz.

- Łączność: Bezprzewodowo w paśmie 2.4 GHz lub przewodowo przez USB-C, z częstotliwością odpytywania do 8000 Hz w obu trybach.

- KOLORY: Czarny lub biały.

Cena - 789.99 PLN.





SABRE v3 PRO PureVector MG i MG ERGO

- Egzoszkielet ze stopu magnezu zapewnia trwałą sztywność i przyjemne chłodzenie podczas długich sesji grania.

- Kształt, materiał i masa: Symetryczna konstrukcja ze stopu magnezu o masie 49 g; ergonomiczna konstrukcja ze stopu magnezu dla praworęcznycho masie 55 g.

- Czas działania akumulatora: Do 200 godzin przy częstotliwości odpytywania 1000 Hz lub do 31 godzin przy 8000 Hz. Do 200 godzin działania w przypadku łączności Bluetooth.

- Łączność: Bezprzewodowo w paśmie 2.4 GHz lub przewodowo przez USB-C, z częstotliwością odpytywania do 8000 Hz w obu trybach. Bluetooth 6.0 do bezproblemowej łączności.

- KOLORY: Czarny lub biały.

Cena - 869.99 PLN.





SABRE v3 PRO PureVector CF i CF ERGO

- Jednoczęściowa obudowa z włókna węglowego w topowym modelu serii łączy wytrzymałość i sztywność z niewielką wagą. Oba modele CF mają w komplecie etui.

- Kształt, materiał i masa: Symetryczna wersja z włókna węglowego o masie 48 g; ergonomiczna wersja z włókna węglowego dla osób praworęcznych o masie 54 g.

- Czas działania akumulatora: Do 200 godzin przy częstotliwości odpytywania 1000 Hz, do 31 godzin przy 8000 Hz oraz do 200 godzin przez Bluetooth.

- Łączność: Bezprzewodowo w paśmie 2.4 GHz lub przewodowo przez USB-C, z częstotliwością odpytywania do 8000 Hz w obu trybach. Bluetooth 6.0 do bezproblemowej łączności.

- Wykończenie: Matowe z włókna węglowego

Cena - 999.99 PLN.





Precyzja w całej serii

Każdy model SABRE v3 PRO PureVector oferuje następujące zalety:

- Ultraszybka reakcja na polecenia: Częstotliwość odpytywania do 8000 Hz i średnie opóźnienie kliknięcia wynoszące 0.25 ms.

- Czujnik CORSAIR MARKSMAN X: Śledzenie z rozdzielczością 42 000 dpi w przyrostach co 1 dpi, dokładność odwzorowania na poziomie 99.7%, prędkość 800 IPS i przyspieszenie 70 G.

- Przełączniki optyczne i optyczny enkoder kółka przewijania: Brak mechanicznego efektu debounce, niemal zerowe opóźnienie i trwałość na poziomie 100 milionów kliknięć.

- Akcesoria do poprawy chwytu i płynności ruchu: W zestawie taśmy antypoślizgowe w kolorze czarnym i białym oraz komplet większych, wyczynowych ślizgaczy do myszy z tworzywa UPE.

- CORSAIR Web Hub: Konfiguracja DPI, makr i przypisania przycisków w przeglądarce, bez konieczności instalowania oprogramowania.



Dostępność i gwarancja

Seria SABRE v3 PRO PureVector będzie dostępna od 20 października 2026 r. Modele ULTRALIGHT i wykonane ze stopu magnezu będą dostępne w sklepie internetowym CORSAIR oraz u autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów na całym świecie. Modele z włókna węglowego będą dostępne wyłącznie w witrynie internetowej CORSAIR oraz w sklepie stacjonarnym CORSAIR. Każdy z sześciu modeli jest objęty dwuletnią gwarancją oraz globalną obsługą klienta i wsparciem technicznym CORSAIR.

































źródło: Info Prasowe - CORSAIR