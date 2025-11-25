CREATIVE CHAT Wireless - Ultra lekki zestaw słuchawkowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology wprowadził na rynek europejski trzeciego przedstawiciela serii CHAT.. Priorytetowymi cechami dla serii „CHAT” ma być bardzo dobra jakość komunikacji głosowej i długotrwała wygoda użytkowania. Trzeci model z serii CHAT charakteryzuje się uniwersalną łącznością bezprzewodową korzystającą z technologii radiowej 2.4 GHz i Bluetooth 5.4. Zestaw skierowany jest przede wszystkim dla osób przebywających w środowisku wspólnym i profesjonalistów korzystających na co dzień z wielu urządzeń komunikacyjnych. Wyjątkową cechą konstrukcji jest jej samo wykonanie, które sprawia, że słuchawki są super lekkie i dopracowane w każdym szczególe. W słuchawkach zastosowano wysokiej jakości materiały, pałąk jest wysokoplastyczny i trwały, nausznice wykonane są ze specjalnej pianki dopasowującej się do uszu.







Waga słuchawek to zaledwie 137 gram co sprawia, że słuchawki są wręcz nieodczuwalne na głowie użytkownika. Pady wyściełane są miękkim i wygodnym materiałem, a ich struktura jest tak zaprojektowana by posiadać dobrą wentylację pomiędzy uszami a słuchawkami. Dla wielogodzinnego komfortu użytkowania pałąk jest regulowany i również wyściełany miękkim materiałem. Wysięgnik mikrofonu w zestawie został tak zaprojektowany by można było go obrócić o 270° i używać na przemian z lewej, bądź z prawej strony co sprawi, że zestaw słuchawkowy można używać dłużej np. podczas wielogodzinnych spotkań online.



Dźwięk CHAT Wireless

Zestaw słuchawkowy Creative Chat został wyposażony w 30mm przetworniki neodymowe, które odpowiadają za jakość dźwięku podczas rozmów jak i rozrywki multimedialnej.



Połączenia CHAT Wireless

Creative Chat USB to stereofoniczny zestaw słuchawkowy, który zadziała na wszystkich systemach operacyjnych i platformach za pośrednictwem technologii radiowej 2.4 GHz i Bluetooth 5.4. Zestaw jest kompatybilny z większością popularnych aplikacji konferencyjnych, takich jak Zoom, Microsoft Teams, Skype, Cisco WebEx, Facebook Messenger i Google Meet. Zestaw słuchawkowy otrzymał technologię bezprzewodową, by nie ograniczać użytkownika tylko do miejsca pracy lub multimedialnej zabawy.



Komunikacja CHAT Wireless

W słuchawkach zastosowano specjalny mikrofon pojemnościowy z zintegrowaną technologią redukcji szumów. Mikrofon znajduje się na regulowanym i obracanym pałąku o 270°. Do kontroli głośności i wyciszania mikrofonu zastosowano intuicyjny przycisk na słuchawce mikrofonu. Zastosowany mikrofon pojemnościowy z redukcją szumów ma za zadanie skutecznie wyodrębnić i wyeksponować głosy rozmówców z pominięciem niechcianych dźwięków z otoczenia.



Sterownie CHAT Wireless

Na jednej z muszli zestawu słuchawkowego zastosowano intuicyjny przycisk wielofunkcyjny, który odpowiada za włączanie, wyłączanie, parowanie, wyciszanie, przyjmowanie połączeń ich zakańczanie i odrzucanie, aktywowanie asystenta głosowego, oraz odtwarzanie i pauzowanie dźwięku.



Oprogramowanie

Producent stworzył dla użytkowników CHAT Wireless dedykowane oprogramowanie, które można pobrać ze strony Creative. Oprogramowanie umożliwia nam ustawienie dźwięku za pomocą korektora graficznego i zastosowanie inteligentnego zestawu funkcji komunikacyjnych o nazwie SmartComms Kit. Żeby z nich skorzystać zestaw słuchawkowy musi być podłączony do komputera za pomocą dostarczonego nadajnika. Zestaw posiada wiele funkcji takich jak VoiceDetect, który automatycznie i bezobsługowo wycisza lub włącza mikrofon w razie potrzeby jego użytkowania. Funkcja dwukierunkowej technologii redukcji szumów NoiseClean, pomaga pozbyć się wszystkich szumów tła we własnym otoczeniu i otoczeniu osób z którymi rozmawiamy.



Ceny i dostępność

Creative CHAT Wireless można zakupić w cenie 304 PLN na stronie www.alsen.pl/creative-labs.





















źródło: Info Prasowe - Creative