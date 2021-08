CREATIVE CHAT Zestaw słuchawkowy na USB C

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Creative Technology wprowadza na rynek europejski drugiego przedstawiciela z nowej linii słuchawek dedykowanych, wygodnej, komunikacji głosowej. Pierwszym zestawem z wspomnianej serii był zestaw słuchawkowy o nazwie Creative Chat, który łączył się analogowo z źródłem dźwięku. Priorytetowymi cechami dla serii „Chat” ma być bardzo dobra jakość komunikacji głosowej i długotrwała wygoda użytkowania. Dzisiaj producent udostępnia do sprzedaży model, który łączy się (Plug and Play) z urządzeniami za pomocą interfejsu USB typu C . Zestaw słuchawkowy Creative Chat USB jest szczególnie zoptymalizowany i ukierunkowany, by zapewnić wyjątkową jakość dźwięku w połączeniach konferencyjnych.



Creative Chat USB to stereofoniczny zestaw słuchawkowy, który zadziała na wszystkich systemach operacyjnych i platformach za pośrednictwem złącza typu USB C. Zestaw jest kompatybilny z większością popularnych aplikacji konferencyjnych, takich jak Zoom, Microsoft Teams, Skype, Cisco WebEx, Facebook Messenger i Google Meet.



W słuchawkach zastosowano specjalny elektretowy mikrofon pojemnościowy, który posiada dodatkowo zintegrowaną technologię redukcji szumów. Mikrofon znajduje się na regulowanym i obracanym pałąku, który służy również do włączania i wyłączania wyciszenia mikrofonu. Aby wyciszyć mikrofon wystarczy unieść pałąk mikrofonu do góry, by go aktywować przywrócić do poprzedniej pozycji. Zastosowany mikrofon pojemnościowy z redukcją szumów ma za zadanie skutecznie wyodrębnić i wyeksponować głosy rozmówców z pominięciem niechcianych dźwięków z otoczenia.



Na przewodzie znajduje się zintegrowany pilot, na którym umieszczono pokrętło do regulacji głośności, przyciski wyciszania mikrofonu i sterownia. Pilot posiada wskaźnik LED, który pokazuje, czy mikrofon jest wyciszony. Zestaw słuchawkowy jest wyposażony we wbudowaną funkcję monitorowania mikrofonu, dzięki czemu będziesz wiedział jak słyszą cię inni.



Producent deklaruje, że słuchawki będą wyjątkowo wygodne i będzie można w nich spędzać wiele godzin podczas pracy albo ulubionej rozrywki. Waga słuchawek to zaledwie 206 gram. Pady wyściełane są miękkim i wygodnym materiałem a ich struktura jest tak zaprojektowana by posiadać dobrą wentylację pomiędzy uszami a słuchawkami. Dla wielogodzinnego komfortu użytkowania pałąk jest regulowany i również wyściełany miękkim materiałem. Zestaw słuchawkowy otrzymał wyjątkowo długi przewód, by nie ograniczał ruchów tylko do miejsca pracy lub multimedialnej zabawy.



Zestaw słuchawkowy Creative Chat został wyposażony w 40mm przetworniki neodymowe, które odpowiadają za jakość dźwięku podczas rozmów jak i rozrywki multimedialnej.



Producent udostępnia dla użytkowników oprogramowanie dedykowane słuchawkom. Aplikację można pobrać ze strony Creative. Oprogramowanie umożliwia nam ustawienie dźwięku przy pomocy korektora graficznego i uruchomienie inteligentnego zestawu funkcji komunikacyjnych o nazwie SmartComms Kit. Żeby z nich skorzystać zestaw słuchawkowy musi być podłączony do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB typu C. Funkcja VoiceDetect automatycznie i bezobsługowo wycisza lub włącza mikrofon w razie potrzeby jego użytkowania. Funkcja dwukierunkowej technologii redukcji szumów NoiseClean, pomaga pozbyć się wszystkich szumów tła we własnym otoczeniu i otoczeniu osób z którymi rozmawiamy.



Creative Chat USB można będzie zakupić w cenie 229zł.

Źródło: Creative