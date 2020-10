Call of Duty: Black Ops Cold War – Oficjalny zwiastun premierowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już dziś możecie obejrzeć oficjalny zwiastun premierowy gry Call of Duty: Black Ops Cold War. Rok 1981. Moment kulminacyjny zimnej wojny. Światowe mocarstwa walczą o dominację, a na horyzoncie majaczy nieznane zagrożenie. W Call of Duty: Black Ops Cold War gracze wezmą udział w tajnych operacjach, tocząc bitwy, które oficjalnie nigdy się nie odbyły, by powstrzymać spisek powstający od dekad. Czeka cię niesamowita kampania, w której bohaterowie Black Ops – Alex Mason, Frank Woods i Jason Hudson – łączą siły z zupełnie nowymi postaciami, by powstrzymać tajemniczego wroga, znanego jako Perseus.







W nowym trybie wieloosobowym Black Ops zwiedzisz różne zakątki świata, poczynając od pustyń Angoli, aż po Morze Czarne, tocząc międzygeneracyjne i międzyplatformowe walki 6 na 6, 12 na 12 i oddziałowe starcia dla 40 graczy.



Zupełnie nowa przygoda kooperacyjna czeka na ciebie i twój oddział w trybie Zombie, w pierwszym epizodzie historii Mrocznego Eteru: Die Maschine. Jako członek wspieranej przez CIA organizacji Requiem poznasz tajemnice eksperymentu z czasów II wojny światowej, który może zagrozić porządkowi świata.



Gra zadebiutuje 13 listopada 2020.













Źródło: Info Prasowe / Activision