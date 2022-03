Call of Duty: Mobile World Championship powraca z pulą nagród

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Activision ogłosiła dziś Call of Duty: Mobile World Championship 2022 z pulą nagród o wartości ponad dwóch milionów dolarów (USD). Zawody rozpoczną się 31 Marca, 2022 czasu UTC, wszyscy kwalifikujący się gracze Call of Duty: Mobile będą mogli rywalizować o nagrody w grze, w tym epickie uzbrojenie i operatorów. Milion siedemset tysięcy dolarów (USD) z puli nagród zostanie przeznaczone na finał World Championship, największej jednorazowej wygranej w historii Call of Duty: Mobile World Championship. Pierwszy i drugi etap zawodów Call of Duty: Mobile World Championship 2022 jest skierowany do graczy na każdym poziomie umiejętności.







Turniej zostanie otwarty dla uprawnionych uczestników z całego świata, a każdy gracz, który zapisze się do kwalifikacji otrzyma nową ramkę i wizytówkę. Call of Duty: Mobile World Championship 2022 zostanie przeprowadzone regionalnie w wielu etapach i rozpocznie się pierwszym etapem (Stage one) z czterema otwartymi kwalifikacjami online. Każdego tygodnia, począwszy od 31 marca do 24 kwietnia 2022 (czasu UTC), uprawnieni gracze, którzy rozegrają 10 rankingowych meczów wieloosobowych i zdobędą 60 punktów zakwalifikują się do drugiego etapu (Stage two) otrzymując co tydzień nowe nagrody. Więcej informacji na temat etapów, wymagań i oficjalnych zasad można znaleźć na stornie: https://www.callofduty.com/mobile/esports.



Call of Duty: Mobile to pierwszoosobowa gry akcji, która swoim fanom dostarcza ulubione mapy, tryby, bronie i wybrane postaci z Call of Duty w tym z serii Modern Warfare i Black Ops w jednym, kompletnym pakiecie mobilnym. Call of Duty: Mobile jest tworzone przez wielokrotnie nagradzane studio TiMi firmy Tencent Game’s i wydawane przez Activision (NASDAQ: ATVI). Call of Duty: Mobile to gra free-to-play na urządzeniach z systemami Android i iOS.







Źródło: Info Prasowe / Activision