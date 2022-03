Call of Duty: Mobile staje się totalnie odlotowe - Snoop Dogg na miejscu...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Się wie! Jedyny w swoim rodzaju Snoop Dogg przeniesie nas z powrotem w lata 80. W Call of Duty: Mobile Season 3: Radical Raid. Snoop Dogg i załoga chojraków z Call of Duty: Mobile wyruszą na gorące ulice Miami wraz ze startem nowego sezonu 31 marca o godzinie 17:00. Gracze całkowicie oszaleją na punkcie Radical Raid, dzięki możliwości zdobycia 50 nowych nagród w przepustce sezonowej. Sezon trzeci, to odjechana, świeżutka zawartość - darmowa i premium, w tym nikczemni operatorzy tacy, jak Gunzo – Clownpin i Park – Glam, potężna broń MAC-10 SMG, nowa umiejętność operatora: rdzeń reaktora, schematy broni, wizytówki, amulety, punkty COD (CP) i więcej przez cały sezon!







Całość jest po prostu odjazdowa, ale jeśli chcesz poznać więcej szczegółów zapoznaj się najważniejszymi elementami Call of Duty: Mobile Season 3: Radical Raid, które już wkrótce pojawią się na Androidzie i iOS:

- Legendarny Snoop Dogg - Jego sława jako megagwiazdy hip-hopu i przedsiębiorcy nie przeszkodziła mu wcielić się w postać tajnego agenta operacyjnego. Siły wroga albo nie wierzą, że tak sławna postać może być aktywna na polu bitwy, albo są tak oniemiałe z wrażania, że w kluczowym momencie zaczynają się wahać. Graj jako Snoop i korzystaj z jego efektownych przedmiotów, które są dostępne w Szczęśliwych Losowaniach i poznawaj D-O-double G jak nigdy wcześniej.

- Nowa mapa: Miami Strike - Mapa po raz pierwszy pojawiła się w Call of Duty: Black Ops Cold War. Miami Strike to bardziej kompaktowa wersja oryginalnej mapy Miami. Gracze będą rywalizować w świetle dziennym pośród oszałamiającej gamy kolekcjonerskich samochodów, rozsianych po całych ulicach. Ciasne kwartały zapewniają intensywną wymianę ognia w budynkach, na ulicy i w bocznych zaułkach.

- Dwa wydarzenia tematyczne

-- A Soldier’s Choice - Podczas 14-dniowego wydarzenia, każdego dnia gracze będą wchodzić w interakcję z Menendezem, a ich wybory zadecydują o tym jaką premię otrzymają do generowanych punktów doświadczenia (XP). Po drodze gracze mogą zdobywać nagrody, od broni po skórki postaci.

-- Easter Battle Royale - Zajączek wielkanocny pojawił się na polach Battle Royale i poukrywał jajka na mapie. Gracze muszą je znaleźć i zebrać. Jajka można potem zamienić na nagrody w automatach na mapie.

- World Championship Stage 1- Kwalifikujący się gracze mogą zarejestrować się już teraz, aby wziąć udział w Call of Duty: Mobile World Championship 2022 z pulą nagród o wartości ponad dwóch milionów dolarów (USD). Mistrzostwa Świata rozpoczną się 31 marca od Stage 1 i Ranked Series 1. Odwiedź stronę mistrzostw tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje i dowiedzieć jak się zarejestrować.



W nowym sezonie gracze mogą również spodziewać się wielu aktualizacji i ulepszeń, a także nowych wyzwań sezonowych, szczęśliwych losowań, zestawów i nie tylko, które zostaną udostępnione w sklepie w dniu premiery i dalej w sezonie.

























