Campfire Audio - Premiera Słuchawek Iris i Przenośnego DAC/AMP Relay

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Campfire Audio, amerykański producent znany z ręcznie wykonanych, wysokiej klasy sprzętów audio, prezentuje dwa nowe produkty, które zaspokoją potrzeby zarówno mobilnych audiofilów, jak i profesjonalistów. Iris to kompaktowe, lekkie słuchawki douszne o konstrukcji hybrydowej, które zostały stworzone z myślą o codziennym użytkowaniu bez kompromisów w jakości dźwięku. Hybrydowa Architektura Przetworników: Iris łączy 10-milimetrowy przetwornik dynamiczny ADLC (Amorphous Diamond-Like Carbon), odpowiedzialny za bogate i dynamiczne niskie tony, z wysokowydajnym przetwornikiem z kotwicą zrównoważoną (Balanced Armature), który zapewnia energetyczne i szczegółowe wysokie częstotliwości.







• Ergonomia i Design: Słuchawki umieszczono w przezroczystej, akrylowej obudowie, która jest lekka i ergonomiczna, zapewniając komfortowe dopasowanie. Akcenty ze stali nierdzewnej dodają im elegancji.

• Akcesoria Premium:W zestawie znajdują się kable Time Stream Metal (3.5mm i 4.4mm) oraz ręcznie wykonany skórzany portfel na IEM.





Campfire Audio Relay: Twoje Narzędzie Hi-Fi

Relay to kompaktowy, ale potężny DAC/AMP, zaprojektowany, aby podnieść jakość dźwięku z dowolnego urządzenia mobilnego lub komputera. Jest to wszechstronne narzędzie, które zapewnia bogactwo detali i ciepło brzmienia.

• Flagowy DAC AKM: Sercem Relay jest przetwornik AKM SEQ 4493, wybrany ze względu na wysoką wydajność techniczną i unikalną, analogową tonalność, która dodaje muzyce emocjonalnego zaangażowania.

• Wysoka Rozdzielczość i Moc: Relay obsługuje odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości (PCM i DSD) z częstotliwością próbkowania do 32 bit/768 kHz. Posiada dwa tryby wzmocnienia (Low/High Gain) oraz wyjścia 3.5mm single-ended i 4.4mm balanced, oferując moc wyjściową do 4.0 Vrms w trybie zbalansowanym.

• Wszechstronność: Urządzenie jest kompatybilne z systemami Windows, Mac OS, Android i iOS, łącząc się za pomocą prostego interfejsu USB-C plug-and-play. Posiada również sześć wybieralnych filtrów cyfrowych i 60-stopniową kontrolę głośności.

• Konstrukcja: Obudowa z czarnego aluminium PVD jest lekka, trwała i zaprojektowana tak, aby łatwo mieściła się w dłoni.



Campfire Audio, celebrując dekadę innowacji, umacnia swoją pozycję na rynku, oferując produkty, które łączą rzemieślniczą jakość z najnowocześniejszą technologią. Iris to idealny wybór dla mobilnego słuchacza, a Relay to niezbędny towarzysz dla każdego, kto chce wydobyć maksimum potencjału ze swoich słuchawek.



Iris dostępny jest w cenie 1399 PLN, natomiast Relay w cenie 898 PLN.





























źródło: Info Prasowe - MIP