Campfire Audio Odświeża Ofertę

Campfire Audio to amerykańska marka założona w 2015 roku w Portland w stanie Oregon. Należąca do firmy ALO Audio, producenta znanego z ręcznego wytwarzania jednych z najlepszych kabli audio na świecie, powstała z tej samej pasji do reprodukcji dźwięku. Marka posiada mały zespół wysoko wykwalifikowanych rzemieślników projektujących nowe produkty przy wykorzystaniu nowych materiałów i technik. Campfire Audio Solaris 2020 to flagowy model serii monitorów dousznych tego amerykańskiego producenta. Hybrydowa konstrukcją łączy w sobie zarówno dynamiczne, jak i przetworniki armaturowe. W rezultacie Solaris 2020 są wyposażone w aż trzy przetworniki armaturowe (dwa dla wysokich i jeden dla średnich tonów) oraz dynamiczny przetwornik dla niskich i średnich tonów.







Połączenie zbalansowanego przetwornika armaturowego z dynamicznym przetwornikiem zapewnia to, co najlepsze z obu technologii. Solaris 2020 ma pasmo przenoszenia, które wynoszące od 5 Hz do 20 kHz przy czułości 115 dB i impedancji 15 Ohm.



Campfire Audio Solaris 2020 jest o 20% mniejszy niż wersja oryginalna, z nowym, całkowicie czarnym wykończeniem i nową konstrukcją wewnętrznej komory akustycznej w postaci solidnego korpusu - drukowana w 3D, aby zapewnić bardziej kontrolowane dostrojenie i jeszcze większą niezawodność. Dostępne są również nowe aktualizacje dołączonych akcesoriów, w tym nowy posrebrzany kabel miedziany `` Super Smokey Litz wyposażony w formowane zaczepy na uszy oraz nowe brązowe etui z zamkiem błyskawicznym z ekologicznego korka, które wykonano ręcznie w Portugalii. Cena modelu to 6999 PLN z VAT.





Campfire Audio Andromeda 2020 wykorzystuje wyłącznie przetworniki armaturowe. Dwa przeznaczone są dla wysokich, kolejne dwa dla niskich, a jeden dla średnich tonów. Tutaj przetworniki wysokotonowe są również połączone z drukowaną w 3D, dostrojoną akustyczną komorą rozszerzającą, aby odtworzyć szczegóły w wysokich tonach i zoptymalizować scenę dźwiękową.



Ta wersja różni się od oryginału, ponieważ wszystkie wewnętrzne komponenty są zintegrowane w jednym korpusie. Aby poprawić parametry akustyczne, wnętrze jest precyzyjniej wyrzeźbione i jest mniej ruchomych części. Pasmo przenoszenia wynosi od 10 Hz do 28 kHz a czułość przy impedancji 12,8 Ohm to 112 dB. Dzięki temu są bardzo łatwe w napędzeniu. Cena na rynku to 4999 PLN z VAT.





Wydany po raz pierwszy wiosną 2016 roku model Vega, szybko stał się podstawą w ofercie CA. Campfire Audio Vega 2020 to konstrukcja słuchawek z pojedynczym dynamicznym przetwornikiem, która ma teraz większy przetwornik – o średnicy 10 mm, aby uzyskać więcej dźwięku i więcej szczegółów. Ta poprawa rozmiaru przyczynia się również do jeszcze szerszej odpowiedzi częstotliwościowej niż wcześniej, sięgającej zakresu od 5 Hz do 20 kHz. Deklarowany SPL to 94dB przy 1kHz oraz opór wynoszący 36 Ohm.



Same przetworniki pełnozakresowe są wykonane z amorficznego diamentu podobnego do węgla (A.D.L.C) z membraną CVD wzmocnioną plazmą. Całkowicie nowa obudowa ceramiczna o wysokiej gęstości ma wylewkę o wąskiej średnicy wykonanej ze stali nierdzewnej oraz niestandardowe złącza MMCX berylowo-miedziane. Cena modelu to 3999 PLN z VAT.





Wydany wraz z Vegą, Dorado był znany jako jeden z najbardziej spójnych hybrydowych IEMów na rynku. Campfire Audio Dorado 2020 łączy specjalnie dostrojoną 10-milimetrową membramę ADLC z pojedynczą zbalansowaną armaturą. Słuchawki mają ceramiczną obudowę i mosiężną wylewkę PVD oraz złącza i okablowanie takie same jak Vega. Rezultatem jest prawdziwy dźwięk hybrydowy, który tworzy dobrze zdefiniowaną rozdzielczość w szczegółach, uzupełnioną potężnym uderzeniem w niskim paśmie. Dorado 2020 ma pasmo przenoszenia 5 Hz - 22 kHz i oferuje dynamikę 94 dB przy 1kHz SPL i opór wynoszący 10 Ohm.



Co więcej, oba modele są dostarczane z szeroką gamą części zamiennych i akcesoriów, w tym nowym plastikowym pokrowcem na zamek z recyklingu, ręcznie wykonany w Portugalii oraz posrebrzany kabel Litz Smoky Jacket z formowanymi haczykami – ułatwiającymi aplikację słuchawkii do ucha, oraz szeroką gamą końcówek silikonowycj, pianek `` Marshmallow ’’, a także przyrządem do czyszczenia. Cena modelu Dorado to: 4999 PLN z VAT.





Całkowitą nowością w ofercie Campfire Audio jest model Ara. To nowy 3-drożny projekt z siedmioma przetwornikami, który ma bardzo rozdzielczy i atrakcyjny, bardzo szczegółowy dźwięk dla audiofila. Wykorzystuje ona tytanowe obudowy, w których znajduje się siedem zbalansowanych przetworników armaturowych w każdej słuchawce, z podwójnymi wysokimi, pojedynczymi średniotonowymi i poczwórnymi niskotonowymi przetwornikami umieszczonymi wewnątrz nowej, solidnej konstrukcji wewnętrznej komory akustycznej.



Dwa przetworniki wysokotonowe są sprzężone z opatentowaną strojoną akustyczną komorą rozszerzającą (TAEC). Koncepcja tej technologii polega na podłączeniu przetworników do kanału z drukowaną komorą 3D, a nie rurą i filtrem, aby rozszerzyć widmo dźwięku w wysokich tonach i poprawić uprzestrzennienie reprodukowanego sygnału. Dzięki temu Campfire Audio Ara jest w stanie przetworzyć szeroki zakres częstotliwości wynoszący od 10 Hz do 28 kHz. Czułość to 93 dB przy impedancji 8.5 Ohm, co oznacza, że ​​można je łatwo sparować z dowolnym urządzeniem wyposażonym w wyjście słuchawkowe. Cena modelu Ara to: 5999 PLN z VAT.



Warto nadmienić, że wszystkie powyższe modele dostępne będą do zakupu w wybranych specjalistycznych sklepach audio a do odsłuchu w sklepach HiFi Pro sieci MP3Store.



































