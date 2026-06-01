Carbice i Noctua - termopady na bazie nanorurek węglowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Carbice, amerykański ekspert w dziedzinie materiałów termoprzewodzących z pionowo ułożonych nanorurek węglowych, oraz Noctua, austriacki lider w dziedzinie technologii cichego chłodzenia, ogłosili strategiczne, długoterminowe partnerstwo w zakresie zastosowań w komputerach DIY. Noctua będzie wyłącznym dystrybutorem padów Carbice na rynku detalicznym i będzie współpracować przy rozwoju przyszłych produktów. Podczas gdy pasty termoprzewodzące i większość innych padów termoprzewodzących, stopniowo tracą wydajność z czasem z powodu wysychania, rozwarstwiania, pękania i innych procesów degradacji, wydajność padów Carbice stale się poprawia w ciągu setek i tysięcy cykli termicznych (rozgrzewanie i stygnięcie).







Jest to możliwe dzięki solidnej konstrukcji padów i nanorurek węglowych, które stopniowo dopasowują się do mikrostruktur powierzchni promienników IHS, zwiększając w ten sposób szybkość wymiany ciepła podczas kolejnych cykli termicznych. Dzięki temu pady te są idealne dla użytkowników, którzy chcą zapewnić maksymalną wydajność przez lata, bez konieczności ponownego nakładania pasty termoprzewodzącej.



W przeciwieństwie do innych termopadów na bazie węgla lub grafitu, które mogą być kruche, śliskie i przewodzące prąd elektryczny, termopady Carbice są wzmocnione aluminiowym szkieletem, który jest umieszczony pomiędzy lasami nanorurek węglowych, a cała powierzchnia jest chroniona powłoką polimerową w skali nano. Ta unikalna struktura sprawia, że ​​są one niezwykle wytrzymałe, wystarczająco lepkie, aby pozostać na miejscu podczas montażu i łatwe w demontażu.



Pierwszym termopadem Carbice w ofercie produktów Noctua będzie NT-CP1 AM5/4, dedykowana wersja dla procesorów AMD Ryzen. Starannie dostrojona i sprawdzona pod kątem optymalnej wydajności zarówno na procesorach dla podstawek AM5, jak i AM4, jest idealnym wyborem dla użytkowników układów AMD, którzy poszukują czystego, wygodnego rozwiązania TIM o doskonałej, długoterminowej wydajności i długiego terminu bezobsługowości.



Moduł NT-CP1 AM5/4 zostanie zaprezentowany przez firmę Noctua na targach Computex Taipei 2026 (2–5 czerwca), a jego premiera planowana jest na wrzesień 2026 roku.

























źródło: Info Prasowe - Noctua