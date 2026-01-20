Cecotec ReadyWarm 6800 z mocą 2000 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Termowentylator Cecotec ReadyWarm 6800 Ceramic Sky Smart posiada trzy tryby pracy, potrójny system bezpieczeństwa oraz timer automatycznego wyłączania. Urządzenie sprawdzi się podczas zimowych mrozów. Dzięki dużej mocy 2000 W i oscylacji 45º pozwala na szybkie ogrzanie pomieszczeń do 20 m² takich jak łazienka, biuro czy pokój dzienny. Urządzenie charakteryzuje cicha praca, wygodna obsługa oraz kompaktowy rozmiar. Dystrybutorem marki Cecotec w Polsce jest firma 4cv. Od około dwóch tygodni w wielu regionach Polski utrzymują się silne mrozy i opady śniegu, a nocami temperatura miejscami spada nawet do -20°C. Wiele osób, oprócz zwykłych form ogrzewania swoich domów, sięga po termowentylatory i elektryczne grzejniki.







Według najnowszych analiz globalny rynek przenośnych urządzeń grzewczych osiągnie wartość około 2.38 mld dolarów w 2026 r., a do 2035 r. wzrośnie do około 3.63 mld dolarów, co potwierdza rosnące zainteresowanie tego typu rozwiązaniami.



Duża moc i precyzyjna kontrola temperatury

Cecotec ReadyWarm 6800 Ceramic Sky Smart to wydajny termowentylator wykorzystujący technologię ceramiczną, a jego moc to 2000 W. Elementy ceramiczne szybciej oddają ciepło i dłużej je utrzymują w porównaniu do tradycyjnych grzałek spiralnych. Urządzenie posiada wbudowany termostat, umożliwiający precyzyjne ustawienie temperatury w przedziale 10-49°C. Przeznaczony jest do ogrzewania wnętrz do 20 m², przy czym bezpieczny jest także do użytku w wilgotnych przestrzeniach. Termowentylator wyposażony jest w funkcję oscylacji 45º, która umożliwia równomierne rozprowadzanie ciepłego powietrza w pomieszczeniu.



Różne tryby pracy i energooszczędna technologia

Urządzenie może działać w trzech trybach pracy: wentylator, tryb Eco, charakteryzujący się wykorzystaniem mocy 1000 W oraz Turbo, wydajny tryb wykorzystujący pełną moc 2000 W. Cecotec ReadyWarm 6800 wyposażono w silnik prądu stałego (DC), który zapewnia stabilną i energooszczędną pracę. Zastosowana technologia pozwala na wyjątkowo ciche działanie – poziom hałasu wynosi zaledwie 30 dB, porównywalny z tykaniem zegara lub szeptem.



Funkcje podnoszące bezpieczeństwo i wygodę użytkowania

Termowentylator wyposażony jest w potrójny system bezpieczeństwa – urządzenie automatycznie się wyłączy w przypadku upadku lub przegrzania. Wbudowany timer pozwala zaplanować czas pracy termowentylatora do 8 godzin, po których urządzenie automatycznie się wyłącza. Wygodę obsługi gwarantuje ekran LED, panel dotykowy oraz pilot zdalnego sterowania. Urządzenie ma kompaktowy rozmiar – 50 cm wysokości i waga około 2 kg.



Termowentylator Cecotec ReadyWarm 6800 Ceramic Sky Smart dostępny jest w sklepie internetowym polskiego dystrybutora 4cv www.cecotecpolska.pl w cenie 249 PLN.





























źródło: Info Prasowe - Cecotec