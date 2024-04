Cooler Master - kolejna edycja prestiżowego Case Mod World Series

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master od lat wspiera środowisko zajmujące się moddingiem, czyli efektownym przerabianiem i stylizowaniem obudów komputerowych oraz całych komputerów. Warto wziąć udział w takiej imprezie bo i wygrane są niemałe. Pula nagród w tym roku wynosi blisko 70000 PLN. Zwycięzcy nie tylko otrzymają nagrody pieniężne, ale także zyskają uznanie w globalnych społecznościach modderów i graczy. Na tegoroczny konkurs składają się dwie kategorie: Scratch Build of the Year i Tower Mod of the Year. Zwycięzcy wspomnianych kategorii otrzymają ponad 20000 PLN. Zdobywcy drugiego miejsca zgarną po 10000 PLN, zaś za zajęcie trzeciego miejsca gwarantowana jest nagroda w wysokości 4000 PLN.







Jak wziąć udział w wydarzeniu? Prześlij swoje zgłoszenie przed 7 czerwca, wypełniając ostateczny formularz zgłoszeniowy (otwiera się 15 kwietnia 2024 r.). Następnie rozpocznij pracę nad swoim buildem i udokumentuj ją, masz na to czas od 15 kwietnia do 24 września. Finał CMWS 2024 i ogłoszenie zwycięzców zaplanowano na 18 października b.r.



Wszelkie informacje, jak krok po kroku przystąpić do tego niesamowitego konkursu znajdziesz TUTAJ.



































źródło: Info Prasowe - Cooler Master