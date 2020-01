Cooler Master - nowa seria foteli dla graczy 

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Godziny spędzane przed komputerem potrafią skutecznie obnażyć braki w ergonomii stanowiska pracy. Wprowadzając fotele z linii Caliber i Ergo L, firma Cooler Master obiecuje komfort klasy premium, a także świetne wykonanie i stylowy wygląd. Cooler Master Caliber R1 to podstawowy, dostępny już na Amazonie, model fotela dla graczy. Wykonany z oddychającego poliuretanu ma zapewniać odpowiednią wentylację podczas wielogodzinnych sesji gamingowych. Wyposażony w regulowane podłokietniki i oparcie oraz poduszki podpierające głowę i odcinek lędźwiowy, ma skutecznie łagodzić bóle pleców i napięcie w odcinku szyjnym.







Wyższy model oznaczony jako Cooler Master Caliber R2 to przede wszystkim jeszcze lepsze materiały i ergonomia. Producent chwali się bardziej oddychającym wykończeniem, powiększonym siedziskiem z miękkiej pianki i metalową podstawą. Ulepszenia objęły również podłokietniki oraz piankowe poduszki podpierające odcinki szyjny i lędźwiowy.



Cooler Master Caliber X1 to kolejny poziom wygody w stosunku do modelu R2. Zwiększono liczbę perforowanych wstawek, które mają się odznaczać jeszcze lepszą wentylacją. Postawiono także na bardziej wytrzymałe elementy, jeszcze lepsze materiały i dodatkowe możliwości dostosowania. Podłokietniki można teraz regulować w wielu płaszczyznach, również obracać i przesuwać.



Cooler Master Ergo L to z kolei propozycja dla wymagających użytkowników, którzy spędzają przed monitorem długie godziny. Zarówno rama jak i podstawa wykonane są z aluminium. Siedzisko pokryto oddychającą siatką, która ma zapewniać pierwszorzędną wentylację. Podłokietniki i podparcie głowy są regulowane w trzech płaszczyznach, można też zmienić długość siedziska. Zmiana ustawień wysokości i siedziska, dzięki konstrukcji typu unibody, odbywa się w jednym miejscu.



Oprócz foteli w ofercie Cooler Mastera pojawi się specjalna mata podłogowa FM510. Wykonana z naturalnej gumy i pokryta hydrofobową, nylonową teksturą ma zapewniać miłą w dotyku powierzchnię pod stopami. Jednocześnie ma chronić podłogę, zapobiegać niepożądanym ruchom fotela w trakcie dynamicznej gry oraz być łatwa do utrzymania w czystości.



Fotel Cooler Master Caliber R1 jest już dostępny w sprzedaży na Amazonie. Pozostałe modele mają trafić do sklepów przed końcem bieżącego kwartału.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia