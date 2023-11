Cooler Master Cooling X — nowy, wyjątkowy komputer PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma Cooler Master słynie nie tylko z cenionych rozwiązań chłodzących czy peryferiów. Producent ma w swojej ofercie także wyjątkowe komputery PC, jak np. Cooling X. Ogłoszono właśnie, że model ten już za chwilę będzie dostępny również w Europie. Stacjonarny komputer Cooler Master Cooling X wyróżnia się przede wszystkim oryginalną obudową o kompaktowych gabarytach (371,6 x 148,4 x 266 mm), która posiada uchwyty ułatwiające transport. To minimalistyczna konstrukcja wykonana z aluminium wyposażona w gustowne podświetlenie LED RGB, które powinno spodobać się wielu graczom i entuzjastom.







Co jednak również ważne, wewnątrz komputera Cooling X znajduje się zaawansowany system chłodzenia wodnego. Zadbano o solidny radiator 240 mm oraz dostosowaną do indywidualnych potrzeb pompę mająca zapewnić szybkie i ciche odprowadzanie ciepła. Komponenty chłodzone cieczą z łatwością powinny zatem zagwarantować optymalną wydajność.



Cooler Master Cooling X to zdecydowanie komputer dla bardzo wymagających użytkowników. Wewnątrz umieszczono m.in. procesor AMD Ryzen 9 7950X3D, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080, 64 GB pamięci RAM DDR5, dwa nośniki PCIe 4.0 NVMe M.2 o pojemności 2 TB oraz zasilacz Cooler Master V850 SFX Gold. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Pro.



Komputer Cooler Master Cooling X będzie dostępny w cenie 6999 Euro.

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia