Cooler Master GX III Gold — nowe zasilacze z wyższej półki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GX III Gold to nowa linia zasilaczy ATX 3.0 z certyfikatem 80 PLUS Gold. Modele te mają wyróżniać się wyjątkową wydajnością, cichą pracą oraz niezawodnością. Producent zastosował w nich innowacyjną, bezśrubową obudowę o odświeżonej estetyce, która ma zapewniać lepszy przepływ powietrza. Nowe zasilacze firmy Cooler Master zawierają przewód PCIe 5.0 12+4pin (12VHPWR) ustawiony pod kątem 90 stopni, który ma dostarczać do karty graficznej nawet do 450 W mocy, a przy tym cechować się wysoką wytrzymałością elektryczną. Produkty charakteryzują się w pełni modularną konstrukcją, dzięki której można łatwo zadbać o porządek wewnątrz obudowy.







Pod obudową zasilaczy Cooler Master GX III Gold kryje się radiator z powłoką anodową, który wedle zapewnień producenta ma utrzymywać średnią temperaturę o 5°C niższą względem tradycyjnego radiatora. Można zatem liczyć na większą trwałość i dłuższą żywotność. Produkty wyróżniają się również certyfikatem Cybenetics A- świadczącym o niskim poziomie generowanego hałasu. Warto wspomnieć także o wbudowanym, inteligentnym trybie kontroli temperatury, dzięki któremu wentylator może pracować w trybie półpasywnym.



Zasilacz Cooler Master GX III Gold 850 W jest już dostępny w polskich sklepach w cenie około 800 PLN. Model GX III Gold 750 W kosztuje natomiast około 650 PLN. Oba warianty zostały objęte 10-letnią gwarancją producenta.





























Źródło: Info Prasowe - Entrymedia