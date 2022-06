Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition z obsługą LGA1700

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master Hyper 212 to jeden z najpopularniejszych coolerów powietrznych w swojej półce cenowej. Cieszy się świetnymi opiniami wśród społeczności graczy i entuzjastów, dlatego nic dziwnego, że producent oferuje teraz jego wersję dostosowaną do podstawki LGA1700. Schładzacz, już na pierwszy rzut oka pozytywnie wyróżnia się na tle konkurencji. Jego górna pokrywa wykonana jest ze szczotkowanego, anodyzowanego aluminium, które wykończone jest w czarnym kolorze gunmetal dla uzyskania niepowtarzalnego wyglądu. Chłodzenie ma cechować się świetnym przepływem powietrza, dzięki czarnym niklowanym żebrom radiatora. Nieodłącznym elementem coolera są również cztery rurki cieplne, które w połączeniu z technologią Direct Contact pozwalają efektywnie odprowadzać ciepło.







Chłodzenie Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition posiada nowy wentylator Silencio FP120 wyposażony w technologię Silent Driver IC, która pomaga redukować hałas i moc wyjściową. Rotor wyróżnia się także podświetleniem LED RGB, które można zsynchronizować z podświetleniem płyty głównej lub skonfigurować przy pomocy kontrolera od producenta. Szeroki zakres pracy wentylatora pozwala na uzyskanie idealnego balansu pomiędzy wydajnym chłodzeniem, a cichą pracą.



Warto dodać, że cooler oferuje także możliwość zamontowania dodatkowego wentylatora, który umożliwia szybsze odprowadzanie ciepła z radiatora, jednocześnie unikając strat dynamicznych. W zestawie z chłodzeniem znajdziemy ulepszoną, uniwersalną konstrukcję wspornika zapewniającą łatwą i bezproblemową instalację na wszystkich najpopularniejszych platformach, wliczając w to płyty główne LGA1700 przygotowane z myślą o procesorach Intel Core 12. generacji.



Chłodzenie Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition z LGA1700 objęte zostało 2-letnią gwarancją producenta i jest już dostępne w polskich sklepach w cenie około 230 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia