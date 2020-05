Cooler Master MasterBox MB311L, już w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ooler Master MasterBox MB311L to obudowa, która powinna stanowić dobrą bazę dla mniejszych, lecz wydajnych komputerów. Optymalny przepływ powietrza ma ułatwiać frontowy panel typu mesh. Po jego bokach znalazły się dodatkowe wloty chłodnego powietrza. Z kolei gorące ma swobodne ujście przez górną ściankę pokrytą siatką. Wszystkie otwory wlotowe chronią filtry przeciwkurzowe. Mimo przynależności do segmentu mini tower, obudowa Cooler Master MasterBox MB311L oferuje sporo miejsca na dodatkowe chłodzenie. Użytkownik ma możliwość zamontowania do sześciu wentylatorów lub trzech chłodnic cieczy. Na froncie wystarczy miejsca na radiator o długości do 280 mm, na górze można umieścić kolejny mający do 240 mm, a z tyłu dodatkowy, 120-milimetrowy.







Tradycjonaliści stawiający na aktywne chłodzenie CPU mają 166 mm przestrzeni. Wnętrze obudowy Cooler Master MasterBox MB311L pomieści też karty graficzne o długości do 344 mm, maksymalnie cztery karty PCI-E i tyle samo dysków. Przewidziane otwory montażowe pozwalają na zastosowanie płyt głównych m-ATX i m-ITX. Komponenty można podziwiać przez okno wykonane z hartowanego szkła.



Obudowa Cooler Master MasterBox MB311L jest już dostępna w polskich sklepach. Jej sugerowana cena detaliczna została ustalona na poziomie 199 PLN. Osoby chcące się wyróżnić mogą wybrać model Cooler Master MasterBox MB311L ARGB, który jest około 100 złotych droższy.





Dane techniczne:

• model: MasterBox MB311L

• wymiary: 435.5 x 217.5 x 410 mm

• waga: 5.28 kg

• materiały: tworzywa sztuczne, szkło

• obsługiwane formaty płyt głównych: m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 166 mm

• maks. długość karty graficznej: 344 mm

• maks. długość zasilacza: 325

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 4

• liczba zatok 2.5”: 2

• liczba zatok 3.5” / 2.5” Combo: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 2 x 120/140 mm na górze

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu

- 1 x 120 mm z tyłu (zainstalowany fabrycznie)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- chłodnica 120/240 mm na górze

- chłodnica 120/140/240/280 mm z przodu

- chłodnica 120 mm (z tyłu)

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.0 (3.2 Gen 1)

- 1 x wejście słuchawkowe

- 1 x wyjście słuchawkowe



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia