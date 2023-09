Cooler Master MasterBox Q300L V2 - odświeżony mATX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master wprowadził nową obudowę MasterBox Q300L V2. Model ten ma zastąpić na rynku popularnego poprzednika i tym samym na nowo zdefiniować możliwości obudów mATX. Cooler Master MasterBox Q300L V2 już na pierwszy rzut oka wydaje się być ulepszoną wersją popularnego MasterBoksa Q300L. Lista zmian względem poprzednika jest jednak całkiem długa. Producent przede wszystkim zadbał o odświeżony interfejs I/O, który znajduje się teraz tuż nad panelem frontowym. Znajdziemy na nim m.in. port USB 3.2 Gen 2x2 Type C zapewniający szybki transfer danych do 20 GB/s.







Ponadto producent zrezygnował z przezroczystego okna z tworzywa sztucznego. W zamian postawił na boczny panel ze szkła hartowanego o grubości 4 mm, który umożliwia wgląd na zainstalowane wewnątrz komponenty komputerowe. W razie potrzeby użytkownik może go łatwo zdemontować za pomocą wygodnych śrub skrzydełkowych.



Obudowa Cooler Master MasterBox Q300L V2 wyróżnia się również nowo zaprojektowanymi filtrami przeciwkurzowymi, a także perforowanymi sekcjami. Warto zwrócić uwagę na dodatkową, 28-milimetrową przestrzeń za panelem montażowym dla płyty głównej, dzięki której można ukryć i wygodnie poprowadzić niezbędne przewody. Producent chwali się również, że pomimo niewielkich gabarytów (370 x 370 mm) obudowa jest w stanie pomieścić standardowy zasilacz ATX.



Model Cooler Master MasterBox Q300L V2 będzie dostępny w sprzedaży w drugiej połowie września w cenie około 300 PLN.































Źródło: Info Prasowe - Entrymedia