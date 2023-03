Cooler Master Mobius 120 OC — premiera nowego wentylatora

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Cooler Master znana z komponentów komputerowych i urządzeń peryferyjnych zaprezentowała właśnie nowy wentylator Mobius 120 OC. Produkt wyróżnia się kilkoma ciekawymi funkcjami i może stanowić interesującą propozycję dla entuzjastów. Cooler Master Mobius 120 OC prezentuje się bardzo niepozornie — całość zachowana jest w matowym ciemnym kolorze. Wentylator ma średnicę 120 mm i charakteryzuje się oryginalną konstrukcją z dziewięcioma łopatkami, która powinna cechować się sztywnością i ukierunkowanym przepływem powietrza. Omawiany model otrzymał gumowe nóżki montażowe mające na celu ograniczenie wibracji, a także zapewnienie stabilności oraz ciszy. Co więcej, rotor posiada podwójne łożysko kulkowe pozwalające na osiągnięcie prędkości obrotowej 3200 ±10% RPM.







Wentylator wyróżnia się także kilkoma przydatnymi funkcjami. Mobius 120 OC został wyposażony w fizyczny przełącznik prędkości, który pozwala użytkownikowi na wybór jednego z trzech profili. To oznacza, że nie trzeba już polegać na specjalnym oprogramowaniu. Warta uwagi jest także piasta wykonana z metalu, która została objęta dożywotnią gwarancją. Firma Cooler Master dołożyła więc wszelkich starań, by model Mobius 120 OC był godnym reprezentantem całej rodziny wentylatorów Mobius.



Model Cooler Master Mobius 120 OC został wyceniony na około 150 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia