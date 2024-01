Cooler Master prezentuje klawiaturę MK770

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master wprowadza na rynek hybrydową klawiaturę bezprzewodową MK770. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych modeli klawiatury mechanicznej dla graczy, oferujący wszechstronną personalizację oraz ponadprzeciętną wydajność w grach. Jak zapewnia producent hybrydowa klawiatura bezprzewodowa Cooler Master MK770 została wykonana z wysokiej jakości materiałów z dbałością o jakość, aby bez problemu poradzić sobie podczas intensywnych sesji gamingowych i cieszyć się długim okresem użytkowania. Cooler Master MK770 wyznacza nowy standard wśród klawiatur dla graczy dzięki mechanicznym przełącznikom, które można wymieniać podczas pracy. W połączniu z możliwością jej programowania (ze wsparciem MasterPlus+) funkcja ta pozwala w łatwy i szybki sposób dostosować klawisze do własnych preferencji oferując szerokie możliwości personalizacji.







Komfort zarówno podczas gry, jak i pracy

Opisywany model wyposażono w najnowsze przełączniki KailhBox V2. Podczas procesu produkcji zostały one fabrycznie nasmarowane, dzięki czemu użytkownik odczuje podczas gry, czy pracy bardzo niskie opory wciśnięcia klawiszy. Takie rozwiązanie sprawie, że granie czy pisanie na klawiaturze ma być niezwykle płynne i precyzyjne.



Inni mogą spać spokojnie, kiedy ty grasz albo pracujesz

Innowacyjna konstrukcja klawiatury MK770 posiada specjalne warstwy uszczelek i silikonowe amortyzatory, które mają za zadanie redukować wibracje i hałas podczas intensywnej gry lub w trakcie długich godzin pisania. Rozwiązanie to docenią szczególnie użytkownicy pracujący w późnych porach dnia.



Iluminacja RGB z konstrukcją pochłaniającą hałas

Dzięki konfigurowalnemu podświetleniu RGB (16.7 mln kolorów), użytkownicy mogą oświetlać poszczególne klawisze za pomocą wielu trybów i efektów świetlnych. W programowaniu klawiatury ma pomóc autorski soft Cooler Mastera – MasterPlus+.



Niezrównana trwałość i kontrola

Klawiaturę MK770 uzbrojono w klawisze o zawartości 85% PBT (politereftalan butylenu) wykonane w technologii Double Injection, zaś symbole zostały grawerowane techniką laserową. Wszystko to oznacza, że MK770 charakteryzuje się niezwykłą trwałością i odpornością na ścieranie.

Umiejscowiony w prawym rogu klawiatury, w pełni konfigurowalny 3-kierunkowy scroll, oferuje dodatkową kontrolę.



Stabilizatory nowej generacji i bezprzewodowa łączność

Nowe stabilizatory Cooler Master zostały również fabrycznie nasmarowane i zoptymalizowane pod kątem płynnej kontroli, minimalizując odgłosy grzechotania i znaczącą podnosząc komfort pisania. Bezprzewodowa łączność zapewnia minimalne opóźnienia i niskie zużycie energii, co czyni ją ciekawym wyborem zarówno do gier, jak i codziennego użytku.



Szeroka kompatybilność i nowoczesny design

MK770 jest kompatybilna z wieloma systemami operacyjnymi, w tym Windows, Mac, iOS i Android, zapewniając płynną integrację z każdą platformą. Klawiatura jest dostępna w różnych opcjach kolorystycznych, dzięki czemu użytkownicy mogą ją dopasować do swojego sprzętu lub miejsca pracy.



Klawiatura Cooler Master MK770 ma być dostępna w sprzedaży w cenie około 520 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Cooler Master