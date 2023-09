Cooler Master uruchamia nową platformę zakupową CMODX.com

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Cooler Master mająca w swojej ofercie szereg innowacyjnych rozwiązań komputerowych ogłosiła właśnie start nowej witryny CMODX.com. Platforma ta powinna na nowo zdefiniować technologiczne doświadczenia zakupowe, oferując połączenie luksusu i innowacji. Na stronie cmodx.com znaleźć można produkty dostosowane do wymagających gustów entuzjastów technologii. W ofercie są najnowsze rozwiązania Cooler Master, w tym Orb X, półzamknięte stanowisko gamingowe, a także Sneaker X, stylowy komputer, który podkreśla zaangażowanie marki w przełamanie dotychczasowego stereotypu na temat klasycznego peceta.







Ponadto za pośrednictwem cmodx.com można nabyć Cosmos Infinity, czyli nietypową obudowę z limitowanej edycji, jak również fotele do gier Motion-1 i Sync X mające zapewnić wciągające wrażenia graczom i entuzjastom kina domowego. Ta zróżnicowana i wyrafinowana oferta ma stawiać firmę Cooler Master na czele branży technologicznej, wyznaczając nowe standardy luksusu i innowacji.



„Produkty dostępne na cmodx.com to nie tylko technologia, ale także styl życia” – mówi Jimmy Sha, dyrektor generalny Cooler Master. „Oferujemy połączenie luksusu i innowacji, dostarczając naszym klientom urządzenia, które są nie tylko funkcjonalne, ale także stanowią wyraz osobistego stylu i gustu”.



Strona internetowa CMODX ma oferować szczegółowe informacje nt. produktów, doskonałej jakości zdjęcia i łatwość dokonywania zakupów. To miejsce dla tych, którzy oczekują więcej od technologii i cenią w życiu to, co najlepsze. Więcej informacji na temat oferty można znaleźć na stronie www.cmodx.com.

















Źródło: Info Prasowe - Entrymedia