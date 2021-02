Cooler Master wprowadza nową markę - Master XP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Master XP (eng. eXPerience - doświadczenie) to nowa marka firmy Cooler Master. Ma ona połączyć świat grywalizacji ze strategicznymi obszarami zainteresowania - rozrywką i komunikacją. W ten sposób firma chce wykorzystać swoje doświadczenia w obszarze gamingu, by pomóc innym markom dotrzeć do generacji Z urodzonej w latach 1997 - 2010 i zrealizować swoją misję. A jest nią stworzenie silnej platformy interakcji i zaangażowania młodego pokolenia poprzez wykorzystanie gamifikacji. Kluczowe ma być tutaj połączenie innowacji, tożsamości marki i wciągających doświadczeń. A te będą bazować na mechanice gier, ożywiając w ten sposób najbardziej niezapomniane wydarzenia ze świata wirtualnej rozrywki.







To wszystko ma doprowadzić do materializacji wizji Master XP - stworzenia transgranicznego, immersyjnego kanału komunikacji, angażującego poprzez zabawę i wciągające wrażenia z gier. Master XP aktywnie współpracuje z partnerami nad formułowaniem i budowaniem nowych standardów branżowych. Poprzez tworzenie nowych doświadczeń eksperci Master XP chcą aktywować marki, biznes i klientów, którzy mają stać na pierwszym miejscu. Oferta Master XP obejmuje również wsparcie marketingowe w pełnym zakresie - od online do offline wraz z pomocą w integracji nowych koncepcji i technologii.



Ta właśnie kompleksowość ma stanowić siłę nowej marki Master XP. Niestandardowe, bardziej angażujące i ekscytujące podejście, które obejmuje tworzenie wciągających wrażeń, integrację gier, technologii i brandów oraz komunikację z nowymi pokoleniami to tylko część propozycji wartości. Do niej dochodzi pełne wsparcie poparte doświadczeniem marki Cooler Master.



Twórcy mówią sami o sobie: “Jesteśmy wizjonerami, którzy opierając się na doświadczeniach potrafią opracować ciekawe koncepcje, a następnie przekształcić je w namacalne arcydzieła. Master XP koncentruje się na specjalnie zaprojektowanych wydarzeniach, aby stworzyć platformę gamingową służącą do pozycjonowania i komunikacji brandów. Wierzymy w tworzenie doświadczeń, które aktywują marki, całe biznesy i użytkowników.”



Wraz z Master XP producent zaprezentował jej tożsamość wizualną i logo. Postawiono na nowoczesną czcionkę o stałej szerokości, która ma podkreślać “energiczną i zabawną” koncepcję brandu. Fiolet w cokole litery X to z kolei nawiązanie do korzeni - przynależność do rodziny Cooler Master. Logo kojarzące się z grami ma z kolei zapewnić elastyczność w użytkowaniu i rozpoznawalność w mediach.



Wraz z identyfikacją wizualną w ręce klientów, którzy szukają partnera do poszerzenia swojej działalności o technologię i zabawę, oddano stronę internetową Master XP. Jak powiedział Matteo Stracciari, dyrektor generalny Master XP, ma ona wzmacniać misję i ogólne wrażenia z całej nowej marki.























Źródło: Info Prasowe / Cooler Master