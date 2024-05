Cooler Master wraz z IPN zapraszają na nowoczesne lekcje historii

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wraz z otwarciem Centralnego Przystanku Historia w warszawskim Instytucie Pamięci Narodowej ruszył projekt pt. „Immersyjne lekcje historii w Strefie Nowych Technologii”. W nowo powstałej przestrzeni pojawiły się rozwiązania Cooler Master Orb X. To właśnie m.in. dzięki tym kapsułom edukacja połączona z elementami zabawy ma być ciekawsza i efektywniejsza. Orb X umożliwia użytkownikom wyruszenie we wciągającą podróż, jaką może być na przykład immersyjna lekcja historii. Aby zwiększyć atrakcyjność przekazu Biuro Nowych Technologii IPN przygotowało gamingowe projekty edukacyjne oparte na historycznych wydarzeniach.







Do wyboru są tu m.in. „Lotnicy – wojna w przestworzach”, którego akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej. „Gra szyfrów” - prezentująca wciąż mało znane dokonania polskich kryptologów, czy „Warsaw Rising - Miasto Bohaterów” – gdzie gracz wciela się w postać dowódcy drużyny, a jego misją jest przeprowadzenie zespołu przez 63 dni Powstania Warszawskiego. Cooler Master Orb X ma na celu poprawę wrażeń użytkownika poprzez różne podejścia. Elegancki, półzamknięty kokpit z zautomatyzowaną kopułą wahadłową, z napędem elektrycznym zapewnia prywatność i obsługę maksymalnie trzech 27-calowych monitorów dla zwiększenia efektów wideo. Wbudowane głośniki z dźwiękiem przestrzennym mają realistycznie odtwarzać scenę dźwiękową nawet bez korzystania ze słuchawek. Całość oferuje zintegrowany system sterowania umożliwiający użytkownikom efektywne korzystanie z multimediów.



Strefa nowoczesnych technologii mieści się w Biurowcu Central Point przy ul. Marszałkowskiej 107. Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji na stronie -> TUTAJ.

























źródło: Info Prasowe - Cooler Master