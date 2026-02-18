Creative Aurvana Ace SXFI – Słuchawki z technologią xMEMS i SXFI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Model Aurvana Ace SXFI wprowadza do segmentu true wireless audio zaawansowaną architekturę akustyczną opartą na półprzewodnikowych przetwornikach xMEMS oraz współpracującym przetworniku dynamicznym o średnicy 10 mm na kanał. Zastosowanie krzemowych przetworników MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) stanowi istotny krok w kierunku miniaturyzacji i zwiększenia precyzji reprodukcji wysokich częstotliwości. Technologia xMEMS charakteryzuje się bardzo niską bezwładnością elementów drgających, co przekłada się na szybki czas narastania sygnału (transient response) i wysoką dokładność odwzorowania mikrodetali.







W konfiguracji hybrydowej przetwornik dynamiczny odpowiada za zakres niskich i średnich częstotliwości, zapewniając odpowiednią masę basu i wypełnienie pasma średniego, podczas gdy moduł xMEMS reprodukuje wysokie tony z ponadprzeciętną rozdzielczością i kontrolą.



Deklarowane parametry elektroakustyczne obejmują:

• pasmo przenoszenia: 5 Hz – 20 kHz,

• czułość: 110 dB SPL @ 1 kHz,

• impedancję: 16 Ω.



Takie zestawienie wskazuje na konstrukcję zoptymalizowaną zarówno pod kątem mobilnych źródeł sygnału, jak i zastosowań multimedialnych o wysokiej dynamice.



Super X-Fi Gen 4 – personalizowany dźwięk przestrzenny w słuchawkach TWS

Kluczowym elementem wyróżniającym Aurvana Ace SXFI jest implementacja czwartej generacji technologii Super X-Fi (SXFI). System ten wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie sygnału DSP oraz modelowanie antropometrii użytkownika (kształtu głowy i uszu), aby odtworzyć w słuchawkach efekt sceny dźwiękowej charakterystyczny dla wielogłośnikowych systemów immersyjnych.

Algorytmy SXFI generują wirtualizację przestrzenną poprzez:

• rekonstrukcję wrażeń binauralnych,

• symulację akustyki pomieszczenia odsłuchowego,

• personalizację charakterystyki HRTF (Head-Related Transfer Function).



W praktyce oznacza to znaczące rozszerzenie sceny stereo, poprawę lokalizacji źródeł pozornych oraz redukcję zmęczenia słuchowego podczas długotrwałych sesji odsłuchowych. Z perspektywy użytkownika końcowego przekłada się to na bardziej kinowy, immersyjny charakter odsłuchu muzyki, filmów i gier bez konieczności stosowania wielokanałowego systemu głośnikowego.



System redukcji hałasu: hybrydowe ANC i tryb Ambient

Aurvana Ace SXFI wykorzystują hybrydowy system aktywnej redukcji szumów (ANC), integrujący mikrofony sprzężenia zwrotnego i feedforward do analizy sygnału otoczenia w czasie rzeczywistym. Producent deklaruje redukcję hałasu tła nawet do 98%, co wskazuje na zastosowanie adaptacyjnych algorytmów filtracji w paśmie niskich i średnich częstotliwości.



System kontroli hałasu obejmuje:

• Adaptive ANC – dynamiczne dopasowanie poziomu tłumienia do środowiska akustycznego,

• Ambient Mode – miksowanie sygnału otoczenia z materiałem audio,

• tryb niskiego opóźnienia – optymalizację latencji dla gier i wideo.



Takie podejście pozwala użytkownikowi płynnie przełączać się między pełną izolacją a świadomością otoczenia, bez degradacji jakości odtwarzanego sygnału.



Platforma komunikacyjna: Bluetooth 5.3 i wielomikrofonowy system rozmów

Słuchawki pracują w standardzie Bluetooth 5.3, obsługując profile A2DP, AVRCP, HFP i HSP oraz kodeki SBC i AAC. Oznacza to kompatybilność z szerokim spektrum urządzeń mobilnych i komputerowych (Android, iOS, PC, Mac), przy zachowaniu stabilności połączenia do 10 metrów w otwartej przestrzeni. Za komunikację głosową odpowiada sześć wielokierunkowych mikrofonów MEMS (po trzy na słuchawkę) o czułości -33 dBV/Pa. Konfiguracja ta pozwala na realizację zaawansowanych algorytmów beamformingu oraz redukcji szumów otoczenia podczas rozmów, co przekłada się na wysoką czytelność mowy nawet w środowiskach o podwyższonym poziomie hałasu.



Zarządzanie energią i mobilność

System zasilania oparto na ogniwach litowo-jonowych o pojemności 60 mAh w każdej słuchawce oraz 500 mAh w etui ładującym. Deklarowany czas pracy wynosi do 8–9 godzin na jednym ładowaniu (ANC wyłączone) oraz do 28 godzin łącznie z etui. Szybkie ładowanie przez 10 minut umożliwia uzyskanie ponad godziny odtwarzania, co jest istotne w scenariuszach mobilnych o wysokiej intensywności użytkowania.



Ergonomia, sterowanie, klasa ochrony

Każda słuchawka waży zaledwie 6 g, co w połączeniu z pięcioma rozmiarami silikonowych wkładek dousznych pozwala na precyzyjne dopasowanie i stabilność podczas aktywności fizycznej. Klasa szczelności IPX5 zapewnia odporność na pot i lekki deszcz, co predestynuje model do zastosowań sportowych i outdoorowych.



Interfejs użytkownika obejmuje:

• dotykowe sterowanie odtwarzaniem i połączeniami,

• regulację głośności,

• obsługę asystentów głosowych (Siri, Google Assistant),

• przełączanie trybów ANC/Ambient,

• funkcję multipoint do jednoczesnego połączenia z kilkoma urządzeniami.



Personalizacja DSP i ekosystem aplikacji

Aurvana Ace SXFI współpracują z aplikacją Creative oraz aplikacją SXFI, które umożliwiają:

• konfigurację profilu personalizacji dźwięku SXFI,

• regulację korektora EQ,

• mapowanie gestów dotykowych,

• aktualizacje firmware’u.

Takie podejście wpisuje się w trend programowalnych platform audio, gdzie charakterystyka brzmieniowa jest definiowana nie tylko przez hardware, lecz również przez warstwę obliczeniową DSP.



Podsumowanie technologiczne

Creative Aurvana Ace SXFI reprezentują nową generację słuchawek TWS, w których klasyczna konstrukcja dynamiczna została rozszerzona o półprzewodnikowe przetworniki xMEMS oraz zaawansowaną wirtualizację przestrzenną Super X-Fi. Połączenie hybrydowego toru akustycznego, adaptacyjnego ANC, sześciomikrofonowego systemu komunikacji oraz personalizowanego DSP tworzy platformę audio zoptymalizowaną pod kątem immersyjnego odsłuchu mobilnego. W efekcie użytkownik otrzymuje kompaktowe, kieszonkowe rozwiązanie zdolne do reprodukcji szerokiej sceny dźwiękowej, wysokiej rozdzielczości detali oraz stabilnej łączności bezprzewodowej – bez konieczności kompromisów w zakresie funkcjonalności klasy premium.



Cena i dostępność:

Creative ACE SXFI kosztują 401.58 PLN w mediaexpert.pl.



























źródło: Info Prasowe - Creative