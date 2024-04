Creative GaN Charger – szybkie ładowanie z GaNFast Power IC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology to firma, którą można kojarzyć wyłącznie ze sprzętem i peryferiami multimedialnymi, typu głośniki, kamerki internetowe, karty dźwiękowe, słuchawki itp. Kto by się mógł spodziewać, że firma zadba również o inne peryferia, które są niezbędne dla urządzeń bezprzewodowych, nie tylko muzycznych, ale również codziennego użytku, laptopy czy też smartfony. Mowa o urządzeniu, bez którego, w dzisiejszych czasach, kontakt, praca, postęp technologiczny i zabawa była by niemożliwa. Creative stworzył dla swoich bezprzewodowych produktów wysokiej klasy ładowarki typu GaN, które są również dedykowane dla wielu innych rozwiązań korzystających z pracy na akumulatorach. Creative obecnie dysponuje trzema ładowarkami typu GaN Charger. Są to zasilacze odpowiednio o łącznych mocach wyjściowych 67W, 100W i 140W, a każda z nich dysponuje różnymi portami zasilającymi i ładującymi.







Kompaktowa ładowarka z wielkimi możliwościami

Ładowarki Creative GaN Charger wyposażono w szereg najnowocześniejszych technologii, które wykorzystamy z wielkim zadowoleniem i w każdym miejscu z dostępem do gniazdek zasilających.



Technologia

Creative GaN Charger to ładowarki zbudowane z wykorzystaniem azotku galu w technologii półprzewodnikowej o szerokim paśmie wzbronionym i wyższym woltażu elektronowym niż krzem. Technologia GaNFast™ Power IC to już trzecia generacja układów scalonych, zaimplementowanych w urządzeniach od Creative, które odpowiadają za szybkość ładowania i oszczędzania energii. Ładowarki typu GaN od Creative Labs. charakteryzują się większą wytrzymałością na wyższe napięcia, temperatury, podczas pracy przy wyższych częstotliwościach, przewodząc prąd znacznie szybciej niż standardowo dostępne ładowarki na rynku konsumenckim. Urządzenia GaN są bardziej energooszczędne niż krzemowe i generują znacznie mniej ciepła ze względu na minimalne straty energii. W ładowarkach od Creative zastosowano wysokiej klasy filtry przeciwzakłóceniowe, które mają za zadanie wspomagać i współpracować z urządzeniami dźwiękowymi typu głośniki np. z serii PEBBLE, zmniejszając szumy i inne niechciane zakłócenia, które mogą przenosić się na urządzenia zewnętrzne z sieci.



Czas

Poza wspomnianymi technologiami trzeba wspomnieć o tym, że ładowarki z serii GaN posiadają dodatkowo, technologię PPS (szybkie ładowanie), Power Delivery 3.0/3.1 z Quick Charge 4.0+, GaNFast™ Power IC, dzięki, którym naładujesz swoje urządzenie mobilne do 54%, a laptopa do 45% w zaledwie 30 minut.



Bezpieczeństwo

Ładowarki Creative GaN wyposażone są w mechanizmy ochrony przed zwarciem (SCP), nadmiernym prądem (OCP), nadmiernym napięciem (OVP) i nadmierną temperaturą (OTP). Takie zabezpieczenia zapewniają bezpieczne ładowanie urządzeń np. w nocy i bez nadzoru. Dzięki zastosowanym zabezpieczeniom, zarówno ładowarka, jak i ładowane urządzenie nie są narażone na ryzyko uszkodzenia.



Podróże

Podróżujący, którzy zabierają ze sobą wiele urządzeń, takich jak aparaty fotograficzne, telefony zapasowe, laptopy, mogą cieszyć się elastycznością ładowania wielu urządzeń jednocześnie z jednego gniazdka ściennego i za pomocą tylko jednej ładowarki GaN. Ładowarka GaN posiada składane złącze pod kątem 90° ułatwiające przechowywanie. By uniknąć noszenia ze sobą wielu ładowarek, urządzenie ładujące od Creative zostało wyposażone w wymienny adaptery UE, które jak sami wiemy, przyda się podczas każdej podróży za granicę.



Ceny i dostępność:

Creative 67 W GaN Charger w cenie 269 PLN

Creative 100 W GaN Charger w cenie 369 PLN

Creative 140 W GaN Charger w cenie 519 PLN





























źródło: Info Prasowe - Creative