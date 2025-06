Creative HS-230 zestaw słuchawkowy do pracy i zabawy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Creative HS-230 to super lekki zestaw słuchawkowy z łącznością USB oraz AUX-in oraz mikrofonem pojemnościowym z redukcją szumów, pilotem na kablu z przyciskiem wyciszania mikrofonu i 40mm przetwornikami. Słuchawki charakteryzują się subtelnym wyglądem, wyjątkowo niską wagą i długim przewodem łączącym zestaw z źródłem odtwarzania. Zestaw słuchawkowy HS-230 nie wymaga instalacji oprogramowania ani konfigurowania ustawień, wystarczy go podłączyć i używać z komputerem PC lub Mac posiadającymi złącze USB typu A lub wejście na Jack 3.5mm.







Na przewodzie o długości 2m znajduje się pilot, który możemy wykorzystać do szybkiego wyciszenia mikrofonu lub słuchawek i skorzystać z regulacji głośności. Cała konstrukcja jest solidna a materiały wykorzystane do jej budowy są wysokiej klasy. Pałąk mikrofonu jest elastyczny co pozwala nam na wygodne jego ułożenie. Wykorzystane materiał gąbkowy na nausznice jest delikatny i dobrze oddychający.



Za jakość dźwięku odpowiadają specjalnie dostrojone 40mm przetworniki neodymowe, które oferują dobrą szczegółowość dźwięku nie tylko podczas rozmów ale również są bardzo szczegółowe z przyjemnym niskimi tonami dla wszelakich multimediów takich jak muzyka, filmy czy też nawet gry. Komunikacja pomiędzy graczami jest wyjątkowo wyraźna. Te niepozorny zestaw słuchawkowy świetnie sprawdzi się podczas dłuższych posiedzeń przed komputerem, ponieważ jest wyjątkowo lekki i wygodny.



Zestaw słuchawkowy HS-230 jest kompatybilny z każdym oprogramowaniem służącym do zdalnej komunikacji, np. zoom, skype, teamspeak, Cisco, webex, doscord i wielu innych.







Specyfikacja techniczna

Kolor produktu

• Słuchawki: Czarny

• Kabel w oplocie do słuchawek: Czarny

• Adapter 3.5 mm na USB-A w oplocie: Czarny

Przetwornik zestawu słuchawkowego

• Przetwornik neodymowy 40 mm

• Pasmo przenoszenia: 100Hz - 20kHz

• Impedancja: 32 ohms

• Czułość: 115 dBA przy 1 mW

Mikrofon

• Typ: Kondensator z redukcją szumów x 1

• Pasmo przenoszenia: 20Hz - 7kHz

• Czułość: -38 dBV/Pa

Obsługa dźwięku USB: Tak (audio i mikrofon)

Obsługa analogowego sygnału audio 3.5 mm: Tak (audio i mikrofon)

Interfejs USB: USB typu A

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

• Słuchawki: (140 x 55 x 175)mm

• Kabel w oplocie do słuchawek: 2,0 m

• Adapter 3.5 mm na USB-A w oplocie: 15 cm

Minimalne wymagania systemowe (dla USB Audio)

Windows

• Procesor Intel Core i3 lub odpowiednik AMD

• Płyta główna Intel, AMD lub w 100% kompatybilna

• Microsoft Windows 10 / Windows 11 32/64-bit lub nowszy

• Port USB 2.0 / USB 3.0

macOS ​ ​

• macOS 10.14 lub nowszy

• Port USB 2.0 / USB 3.0























źródło: Info Prasowe - Creative