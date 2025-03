Creative MUVO Flex – mobilny dźwięk w kompaktowej formie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative MUVO Flex to głośnik mobilny, który łączy w sobie najnowsze osiągnięcia technologii audio z wysoką odpornością na warunki zewnętrzne. Ten bezprzewodowy głośnik posiada klasę wodoodporności IP67, technologię Bluetooth 5.3 zapewniającą stabilne połączenie, funkcję Auracast/Broudcast oraz wyjątkową długą żywotność baterii. Creative Muvo Flex to kompaktowa, lekka konstrukcja, która sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem. Urządzenie zostało wyposażone w pełnozakresowy przetwornik 1.77” o wysokiej wydajności oraz membranę pasywną, które wspólnie zapewniają szerokie pasmo przenoszenia (115 Hz – 20 kHz). Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji akustycznej, głośnik oferuje czyste tony wysokie, wyraźny środek oraz głębokie, dynamiczne tony niskie. Inżynierowie Creative zastosowali specjalnie dostrojony system DSP, który zapewnia maksymalną precyzję odwzorowania dźwięku przy zachowaniu małych wymiarów urządzenia.







Dzięki certyfikatowi IP67, MUVO Flex jest w pełni odporny na kurz i wodę, co oznacza, że można go używać w deszczu, nad wodą, a nawet w bardziej wymagających warunkach terenowych. Jego niewielka masa (198 g) oraz kompaktowe wymiary (76 mm x 42 mm x 90 mm) sprawiają, że idealnie mieści się w plecaku, a dołączona smycz umożliwia łatwe przypięcie do torby czy roweru.



Nowoczesna łączność i funkcje bezprzewodowe

MUVO Flex wykorzystuje najnowszą wersję technologii Bluetooth 5.3, która zapewnia szybkie i stabilne połączenie bezprzewodowe o zasięgu do 10 metrów. Obsługuje profile A2DP, AVRCP, HSP oraz HFP, co gwarantuje szeroką kompatybilność z różnymi urządzeniami mobilnymi. Dodatkowo, dzięki technologii Auracast (Broadcast Audio Profile / Broadcast Isochronous Stream), głośnik może jednocześnie przesyłać sygnał audio do wielu odbiorników, co czyni go idealnym rozwiązaniem na imprezy plenerowe czy wydarzenia grupowe. Głośnik posiada wbudowany mikrofon, który współpracuje z asystentami głosowymi.



Energooszczędność i długi czas pracy

Wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 1000 mAh (3.7 Wh), MUVO Flex oferuje do 10 godzin nieprzerwanej pracy przy 50% głośności. Ładowanie odbywa się przez port USB-C (5V, 1A), co zapewnia szybkie uzupełnienie energii. Dzięki zoptymalizowanemu zarządzaniu energią, głośnik efektywnie wykorzystuje dostępną moc, minimalizując straty i przedłużając czas działania na jednym ładowaniu.



Oprogramowanie

Dzięki dostarczonej aplikacji można kontrolować dźwięk za pomocą equalizera, być na bieżąco z aktualizacjami, poziomem naładowania baterii w czasie rzeczywistym, wybrać czy mieć włączone podpowiedzi głosowe. Aplikacja dostarczana jest na urządzenia z androidem lun IOS.



Creative MUVO Flex to niewielki kompaktowy, ale zaawansowany technologicznie głośnik, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jego solidna konstrukcja, nowoczesne rozwiązania bezprzewodowe oraz wydajna akustyka sprawiają, że jest to idealny wybór zarówno dla domowej rozrywki jak i zabawy na świeżym powietrzu.



Ceny i dostępność

Creative MUVO Flex kosztuje 149 PLN i jest dostępny w euro.com.pl, więcej informacji na creative.pl/muvoflex





Specyfikacja techniczna:

Przetwornik: Pełnozakresowy 1.77” + membrana pasywna

Moc wyjściowa: 5W RMS (10W w szczycie)

Pasmo przenoszenia: 115Hz - 20000Hz

Zasięg Bluetooth: Do 10 m

Wersja Bluetooth: 5.3

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP, Broadcast (BAP/BIS)

Kodeki audio: SBC, LC3

Stopień ochrony: IP67

Kolor: Czarny / Szary

Wymiary: 76 mm x 42 mm x 90 mm

Waga: 198 g

Kabel USB-A do USB-C: 60 cm

Długość smyczy: 20 cm

Ładowanie: 5V, 1A (USB-C)

Bateria: Litowo-jonowa 3.7 V / 1000 mAh (3.7 Wh)

Czas pracy: Do 10 godzin przy 50% głośności





























źródło: Info Prasowe - Creative