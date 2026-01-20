Creative Outlier Go – Nowa definicja słuchawek bezprzewodowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Outlier Go to bezprzewodowe słuchawki typu open-ear, Tego typu konstrukcja jest szczególnie przydatna podczas ruchu w mieście, treningu na zewnątrz czy w sytuacjach, gdy wciąż trzeba słyszeć sygnały z otoczenia, a jednocześnie korzystać z muzyki, podcastów czy rozmów. Słuchawki kierowane są więc do osób aktywnych i miejskich użytkowników, którzy oczekują jednocześnie pewności, wygody i solidnej jakości brzmienia. Creative zadbało o to, aby dźwięk skierowany był precyzyjnie w stronę kanału słuchowego, minimalizując straty energii akustycznej i zachowując pełnię detali. Zastosowanie otwartej konstrukcji akustycznej pozwala zachować naturalną percepcję dźwięków otoczenia, co istotnie zwiększa bezpieczeństwo w przestrzeni miejskiej. Producent zadbał również o personalizację wyglądu słuchawek i stworzył dwie wersje kolorystyczne.







Konstrukcja i rozwiązania akustyczne

Sercem słuchawek są dynamiczne przetworniki neodymowe o średnicy 14,2 mm, specjalnie dostrojone do pracy w otwartym środowisku odsłuchowym. Charakteryzują się one szerokim pasmem przenoszenia oraz zbalansowaną sygnaturą dźwiękową, w której nacisk położono na czytelność średnich tonów i kontrolowany bas, bez sztucznego podbijania niskich częstotliwości. Omawiany model wyposażono w algorytm Adaptive Equal Loudness Correction (AELC), który odpowiada za funkcję automatycznego strojenia, aby dostosować się do różnych głośności w każdym środowisku. Zastosowana dwuosiowa, regulowana konstrukcja umożliwia precyzyjne dopasowanie położenia przetwornika względem ucha. Rozwiązanie to pozwala użytkownikowi dostosować słuchawki do indywidualnej anatomii, co ma bezpośredni wpływ zarówno na jakość dźwięku, jak i komfort noszenia podczas wielogodzinnego użytkowania.



Komfort i ergonomia użytkowania

Creative Outlier Go wyposażono w elastyczne, silikonowe zaczepy na uszy, zaprojektowane z myślą o stabilnym i jednocześnie lekkim osadzeniu słuchawek. Dzięki temu zestaw pozostaje na swoim miejscu nawet podczas dynamicznego ruchu, nie powodując ucisku ani zmęczenia. Niska waga pojedynczej słuchawki oraz równomierne rozłożenie masy sprawiają, że model ten dobrze sprawdza się w długim użytkowaniu, zarówno podczas treningu, jak i w trakcie całego dnia pracy. Certyfikat IPX4 zapewnia odporność na pot i zachlapania, umożliwiając korzystanie ze słuchawek niezależnie od warunków pogodowych.



Łączność bezprzewodowa i komunikacja

Za stabilną transmisję sygnału odpowiada Bluetooth 5.4 z obsługą funkcji Multipoint, pozwalającej na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami. Rozwiązanie to znacząco podnosi wygodę pracy. Użytkownik może płynnie przełączać się między smartfonem a komputerem bez konieczności ponownego parowania. Producent zastosował w słuchawkach tryb Low Latency, który ogranicza opóźnienia audio-wideo, co docenią osoby oglądające materiały wideo lub korzystające ze słuchawek do rozmów online. Zintegrowane dwa mikrofony dookólne, po jednym w każdej słuchawce, zapewniają wyraźną transmisję głosu oraz bezproblemową obsługę asystentów głosowych, takich jak Siri czy Google Assistant.



Oprogramowanie i personalizacja dźwięku

Creative Labs. udostępnia modelowi Outlier Go dedykowaną aplikację mobilną, która znacząco pozszerza funkcjonalność zestawu TWS. Użytkownik ma do dyspozycji gotowe profile brzmieniowe oraz możliwość ręcznej korekcji dźwięku za pomocą equalizera EQ, co pozwala dostosować charakterystykę odsłuchu do własnych preferencji. Aplikacja umożliwia również zarządzanie powiadomieniami dźwiękowymi, aktualizację oprogramowania układowego oraz dostęp do dodatkowych ustawień systemowych, czyniąc słuchawki bardziej elastycznym i nowoczesnym narzędziem audio.



Czas pracy i mobilność

Słuchawki oferują do 6 godzin pracy na jednym ładowaniu, a dołączone etui z funkcją ładowania wydłuża całkowity czas użytkowania do 26 godzin. Ładowanie odbywa się za pośrednictwem złącza USB-C, a pełne uzupełnienie energii zajmuje około dwóch godzin, co wpisuje się w standardy nowoczesnych urządzeń mobilnych.



Creative Outlier Go to przemyślana propozycja dla użytkowników poszukujących otwartych słuchawek bezprzewodowych, które łączą funkcjonalność, bezpieczeństwo i wysoką kulturę brzmienia. Zaawansowana konstrukcja akustyczna, nowoczesna łączność Bluetooth, rozbudowane oprogramowanie oraz wysoki komfort noszenia sprawiają, że model ten wyróżnia się na tle klasycznych słuchawek TWS i stanowi ciekawą alternatywę dla osób ceniących świadomy odsłuch w ruchu.



Cena i dostępność:

Creative Outlier Go kosztują 269.99 PLN w mediaexpert.pl.





















źródło: Info Prasowe - Creative