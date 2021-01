Creative SBS E2900 - Wielozadaniowy system głośnikowy 2.1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology poszerzyło swoją ofertę o nowe zestawy głośnikowe w systemie 2.1. Ciekawą niskobudżetową propozycją zapewne będzie model SBS E2900 o mocy 60W w RMS. Wspomniany zestaw głośnikowy ma za zadanie stać się zestawem multimedialnym dla Twojego komputera, laptopa lub służyć jako zupełne nagłośnienie w Twoim salonie. W jednym urządzeniu znajduje się radio FM, odtwarzacz MP3 z nośników USB/SD, Bluetooth 5.0, wejście Aux dla zewnętrznych urządzeń odtwarzających np. telewizora. W zestawie znajdziemy pilot zdalnego sterowania, za pomocą którego możemy np. włączyć zapisane predefiniowane ustawienia dźwięku. Dla lubiących magię światła, wisienką na torcie będzie dodane oświetlenie led, które zostało umieszczone w głośniku niskotonowym.







Creative SBS E2900 to najpotężniejszy zestaw głośnikowy z serii SBS E2000. Zestaw składa się z dwóch głośników satelitarnych dalekiego zasięgu, subwofera z oświetleniem led, anteny FM i pilota. Za jakość dźwięku odpowiadają głośniki satelitarne, w których znajduje się dwuzakresowy, specjalnie zaprojektowany, 3 calowy przetwornik o mocy 15W i subwoofer w systemie „front-firing”, w którym zastosowano 5,25 calowy głośnik niskotonowy o mocy 30W, który został zamknięty w obudowie z płyty MDF. Cały zestaw charakteryzuje się mocą na poziomie 60W w RMS, a jego moc szczytowa potrafi osiągnąć nawet 120W.



Mnogość wbudowanych funkcji i połączeń robi z tego systemu nagłośnieniowego wyjątkowy kombajn multimedialny. Creative SBS E2900 posiada wbudowany analogowy tuner FM, wyposażony w automatyczny system wyszukiwania stacji radiowych w zakresie częstotliwości 87,5-108MHz. Na głośniku basowym umieszczono złącze flash USB i czytnik kart SD, do których można podłączyć dysk flash USB lub kartę SD z wgranymi plikami dźwiękowymi w formacie MP3. Po podłączeniu pendrive lub karty SD zestaw głośnikowy staje się odtwarzaczem MP3. SBS E2900 posiada wbudowany Bluetooth 5.0 z profilem transmisji bezprzewodowej A2DP, który pozwala nam przy pomocy kodeka SBC odtwarzać strumieniowo wysokiej jakości audio. Zestaw głośnikowy posiada wbudowane wejście AUX typu jack 3,5mm, do którego możemy podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku np. z komputera, laptopa, czy też telewizora.



Pilot zdalnego sterowania jest wygodny i intuicyjny. Umieszczono na nim najważniejsze funkcje, takie jak regulacja głośności, wyciszenie, regulację oświetlenia LED, wybór źródła odtwarzania, wybór stacji radio FM, zmianę ustawienia korektora, zmianę odtwarzanego utworu i wiele innych przydatnych ustawień. Dla wygody użytkownika na froncie głośnika basowego umieszczono wyświetlacz i dodatkowe przyciski sterujące wraz z podświetloną gałką „volume”. W głośniku niskotonowym producent umieścił oświetlenie LED, które można regulować za pomocą pilota zdalnego sterowania.



Zestaw głośnikowy Creative SBS E2900 kosztuje 369 PLN i jest dostępny na stronie euro.com.pl.

































Źródło: Info Prasowe / Creative