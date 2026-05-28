Creative Sound Blaster AE-X do komputerów stacjonarnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Creative Technology wprowadza na rynek nową flagową kartę dźwiękową Sound Blaster AE-X. Konstrukcja stworzona z myślą o użytkownikach komputerów stacjonarnych, którzy oczekują jakości dźwięku wykraczającej poza możliwości zintegrowanych układów audio na płytach głównych. Nowy model PCIe łączy referencyjny przetwornik ESS SABRE, rozbudowany wzmacniacz słuchawkowy oraz zaawansowane funkcje personalizacji, oferując rozwiązanie skierowane zarówno do audiofilów, graczy, jak i twórców treści pracujących na komputerach PC.







W czasach dominacji zewnętrznych DAC-ów USB i zintegrowanych kodeków audio Creative ponownie stawia na wysokiej klasy wewnętrzną kartę dźwiękową PCIe dla komputerów stacjonarnych. Trudno nie odnieść wrażenia, że jest to pewnego rodzaju „powrót do przeszłości” w nowoczesnym, audiofilskim wydaniu.



Wewnętrzna karta PCIe zamiast zewnętrznego DAC-a

Rynek audio dla komputerów PC od kilku lat zdominowały zewnętrzne przetworniki DAC i interfejsy USB. Creative w przypadku Sound Blaster AE-X wraca jednak do idei wysokiej klasy wewnętrznej karty dźwiękowej PCIe, eliminując jednocześnie wiele problemów charakterystycznych dla urządzeń zewnętrznych. Dzięki montażowi bezpośrednio wewnątrz komputera użytkownik nie musi zarządzać dodatkowymi przewodami USB, osobnym zasilaniem czy kolejnym urządzeniem zajmującym miejsce na biurku. Istotną zaletą pozostaje także niższe opóźnienie wynikające z natywnej komunikacji z magistralą PCIe oraz pełna integracja z systemem operacyjnym Windows. Sound Blaster AE-X została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych komputerach stacjonarnych klasy Premium, szczególnie konfiguracjach gamingowych, stacjach roboczych do edycji audio i wideo oraz komputerach budowanych wokół wysokiej klasy słuchawek przewodowych.



ESS SABRE ES9039Q2M — serce nowego Sound Blastera

Jednym z najważniejszych elementów konstrukcji jest zastosowanie przetwornika cyfrowo-analogowego ESS SABRE ES9039Q2M. Układy SABRE od lat uchodzą za jedne z najbardziej cenionych DAC-ów w segmencie audio premium i są wykorzystywane zarówno w wysokiej klasy odtwarzaczach sieciowych, jak i profesjonalnych interfejsach audio. Czipy ESS SABRE wyróżniają się bardzo wysokim zakresem dynamiki, ekstremalnie niskim poziomem zniekształceń harmonicznych THD+N oraz wyjątkowo precyzyjną separacją kanałów. W praktyce przekłada się to na bardziej szczegółowy dźwięk, lepszą lokalizację instrumentów, większą ilość mikrodetali oraz czystsze wysokie tony bez cyfrowej ostrości. W przypadku Sound Blaster AE-X użytkownik otrzymuje obsługę dźwięku PCM do 32-bit / 384 kHz oraz współczynnik SNR sięgający 130 dB. To parametry spotykane w urządzeniach audio klasy referencyjnej i wyraźnie wykraczające poza możliwości standardowych kodeków audio montowanych na płytach głównych.



Ulepszony wzmacniacz X-Amp dla wymagających słuchawek

Creative potwierdził, że Sound Blaster AE-X wykorzystuje nową, ulepszoną wersję wzmacniacza X-Amp, skupioną na bardziej liniowym dostarczaniu mocy oraz poprawionej jakości brzmienia. Konstrukcja wykorzystuje dwa wzmacniacze operacyjne TI OPA1602 będące częścią dyskretnego układu wzmacniacza słuchawkowego. To rozwiązanie ma szczególne znaczenie dla użytkowników korzystających z wymagających słuchawek studyjnych oraz audiofilskich. Tylny wzmacniacz słuchawkowy obsługuje modele od 8 do 600 Ω i oferuje napięcie wyjściowe do 6 Vrms w trybie High Gain. Maksymalna moc 350 mW przy 32 Ω pozwala na komfortowe napędzenie nawet bardziej wymagających konstrukcji planarnych.



W praktyce oznacza to:

• większą dynamikę,

• lepszą kontrolę basu,

• wyższą szczegółowość,

• większą przestrzeń dźwiękową,

• niższy poziom szumów przy słuchawkach IEM.



Creative zastosował także kilka poziomów wzmocnienia, zaczynając od trybu IEM dla bardzo czułych słuchawek dokanałowych kończąc na High Gain dla modeli studyjnych o wysokiej impedancji.



DSD256 — audio wysokiej rozdzielczości dla komputerów PC

Jedną z najciekawszych funkcji Sound Blaster AE-X jest natywna obsługa formatu DSD aż do poziomu DSD256. Technologia DSD (Direct Stream Digital) wykorzystuje jednobitowy zapis sygnału audio o bardzo wysokiej częstotliwości próbkowania, stanowiąc alternatywę dla klasycznego PCM. Format DSD jest szczególnie ceniony przez audiofilów ze względu na niezwykle naturalny charakter dźwięku, płynność wysokich tonów oraz bardzo wysoką szczegółowość nagrań. W komputerach PC obsługa DSD otwiera kilka praktycznych zastosowań.



Przede wszystkim użytkownik może odtwarzać wysokiej jakości biblioteki muzyczne zapisane w formacie DSD64, DSD128 czy DSD256 przy pomocy aplikacji takich jak Foobar2000, JRiver Media Center czy Audirvana. W połączeniu z trybami WASAPI lub ASIO 2.3 możliwe jest przesyłanie sygnału bit-perfect bez ingerencji systemowego miksera Windows. DSD znajduje także zastosowanie podczas archiwizacji płyt SACD, monitoringu audio wysokiej rozdzielczości oraz tworzenia materiałów muzycznych przeznaczonych dla serwisów oferujących pliki hi-res. Dla twórców audio i muzyków oznacza to możliwość pracy na materiale o bardzo wysokiej jakości bez konieczności inwestowania w osobny interfejs studyjny.



Creative NEXUS — rozbudowane centrum sterowania dźwiękiem

Ogromną rolę w Sound Blaster AE-X odgrywa oprogramowanie Creative NEXUS. Producent postawił na rozbudowany ekosystem konfiguracji audio, który pozwala użytkownikowi bardzo precyzyjnie dopasować charakter brzmienia do własnych preferencji oraz używanego sprzętu. Aplikacja oferuje pełny 10-pasmowy korektor parametryczny, pozwalający na dokładną regulację częstotliwości, szerokości pasma oraz poziomu wzmocnienia. To rozwiązanie znacznie bardziej zaawansowane niż klasyczne korektory graficzne spotykane w większości kart dźwiękowych.



Bardzo interesującą funkcją pozostaje Auto EQ, czyli system wykorzystujący społecznościową bazę korekcji dla ponad 5000 modeli słuchawek. Dzięki temu użytkownik może automatycznie dostosować charakterystykę brzmienia do konkretnego modelu słuchawek i uzyskać bardziej neutralny lub referencyjny dźwięk. Creative NEXUS pozwala również na szybkie przełączanie profili audio pomiędzy grami, muzyką i filmami. Oprogramowanie integruje ustawienia wzmacniacza, korektora, efektów przestrzennych oraz parametrów wejścia mikrofonowego w jednym interfejsie. Dużym atutem jest możliwość konfiguracji bezpośrednio z poziomu systemu Windows bez potrzeby korzystania z wielu oddzielnych aplikacji. Użytkownicy komputerów stacjonarnych docenią także łatwe zarządzanie wyjściami RCA, słuchawkami oraz cyfrowym SPDIF. Program obsługuje również technologie ASIO 2.3 i WASAPI, co ma znaczenie podczas pracy z aplikacjami DAW i odtwarzaniem bit-perfect. Creative zadbał również o integrację z Windows Sonic oraz Dolby Access, umożliwiając wykorzystanie przestrzennego audio w słuchawkach. W praktyce Creative NEXUS staje się centralnym panelem zarządzania całym środowiskiem audio komputera PC.



Sound Blaster Acoustic Engine i wirtualizacja dźwięku

Karta wspiera także pakiet technologii Sound Blaster Acoustic Engine, znany z wcześniejszych produktów Creative. Użytkownicy otrzymują funkcje takie jak:

• Surround,

• Crystalizer,

• Bass,

• Smart Volume,

• Dialog Plus,

• Scout Mode.



Technologie te znajdują zastosowanie szczególnie w grach komputerowych i multimediach. Surround rozszerza scenę dźwiękową i poprawia wrażenia przestrzenne w słuchawkach stereo, natomiast Scout Mode pomaga wychwycić subtelne odgłosy kroków czy przeładowania broni podczas rozgrywki sieciowej. Creative potwierdził również obsługę wirtualizacji zarówno dla słuchawek, jak i głośników stereo.



Dostępność

Karta dźwiękowa Sound Blaster AE-X kosztuje 809 PLN i jest już dostępna na stronie creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-ae-x Informacje na temat dostępności w lokalnych sklepach detalicznych można uzyskać u autoryzowanych sprzedawców.





























źródło: Info Prasowe - Creative