Creative Stage Pro – soundbar 2.1 z HDMI ARC i Bluetooth 5.3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology prezentuje najnowszy system dźwiękowy Creative Stage Pro, który ma za zadanie wnieść kinową jakość brzmienia do biura, salonu czy nawet niewielkiego mieszkania. Listwa dźwiękowa została zaprojektowana z myślą o kompaktowych przestrzeniach by zapewnić imponujące możliwości akustyczne bez zbędnego zajmowania miejsca. Stage Pro to kontynuacja filozofii marki Creative, czyli dostępność wysokiej klasy dźwięku dla wszystkich, niezależnie od warunków przestrzennych. Odpowiadając na potrzeby użytkowników konsumujących multimedia na wielu ekranach – od nocnych seansów filmowych, przez przeglądanie YouTube’a, po dynamiczne sesje gamingowe – Stage Pro oferuje intensywne i przestrzenne brzmienie w eleganckiej, minimalistycznej obudowie. To doskonały wybór do miejskich wnętrz, nowoczesnych stanowisk pracy i stylu życia opartego na funkcjonalnym minimalizmie.







SuperWide i Dolby Audio: Nowy standard przestrzenności

Creative Stage Pro to nowoczesny system dźwięku 2.1, zaprojektowany z myślą o użytkownikach domowych poszukujących wydajnego, a zarazem kompaktowego rozwiązania audio. Urządzenie łączy w sobie cechy soundbara klasy desktopowej z dedykowanym subwooferem, oferując wysoką jakość przetwarzania dźwięku przestrzennego w konfiguracjach biurkowych i salonowych. System został wyposażony w technologię SuperWide™, dekodowane Dolby Audio oraz rozbudowane opcje połączeń przewodowych i bezprzewodowych.



Przetwarzanie sygnału i tryby pracy

Kluczowym elementem przetwarzania przestrzennego w Stage Pro jest autorska technologia SuperWide, odpowiadająca za rozszerzenie sceny dźwiękowej poza fizyczny układ głośników. W połączeniu z Dolby Audio (Dolby Digital Plus) uzyskujemy wyraźniejsze dialogi, lepsze zróżnicowanie planów i bardziej naturalną reprodukcję dźwięku przestrzennego — niezależnie od tego, czy urządzenie pracuje z telewizorem, komputerem czy konsolą.



Użytkownik ma do wyboru dwa tryby charakterystyki promieniowania akustycznego:

Near Field – zoptymalizowany pod kątem bliskiego odsłuchu na stanowisku pracy/gamingowym,

Far Field – tryb emisji dalekiej, rekomendowany dla przestrzeni o charakterze kinowo-salonowym.



Łączność i interfejs

Creative Stage Pro wyróżnia się szerokim zakresem obsługiwanych interfejsów, co pozwala na integrację z większością współczesnych źródeł dźwięku:

• HDMI ARC (obsługa CEC)

• Bluetooth 5.3 (zasięg do 10 m, profile A2DP i AVRCP, kodek SBC)

• Wejście optyczne (TOSLINK)

• USB-C Audio (do 16-bit/48 kHz)

• AUX 3.5 mm (stereo)



Dzięki obsłudze HDMI ARC oraz protokołu CEC możliwe jest zsynchronizowane sterowanie systemem dźwiękowym za pomocą pilota od telewizora. Bluetooth 5.3 zapewnia niską latencję i stabilne połączenie z urządzeniami mobilnymi.

Stage Pro posiada złacza HDMI ARC z CEC, Bluetooth 5.3, wejścia optyczne, wejścia AUX i audio USB. Listwa łatwo integruje się z telewizorami, komputerami i urządzeniami mobilnymi, zapewniając wysokiej jakości dźwięk we wszystkich ulubionych treściach. W typowych konfiguracjach salonu konsole do gier, takie jak Nintendo Switch, PlayStation 4 i PlayStation 5, można łatwo połączyć ze Stage Pro przez HDMI ARC, podłączając konsolę do telewizora przez HDMI, a Stage Pro do telewizora przez HDMI ARC.



Architektura akustyczna i konstrukcja

Stage Pro to klasyczna konfiguracja 2.1 kanałowa, obejmująca dwie jednostki pełnozakresowe (w obudowie listwy) oraz niezależny subwoofer pasywny typu long-throw. Soundbar wykorzystuje przetworniki typu race track o wymiarach 85 x 55 mm, dostrojone do szerokiego pasma przenoszenia i pracy w dwóch trybach emisji: Near Field (odsłuch bliski, np. przy biurku) oraz Far Field (projekcja dźwięku w przestrzeni salonowej). Subwoofer z głośnikiem o średnicy 133 mm pracuje w paśmie niskich częstotliwości do ok. 30 Hz, zapewniając rozszerzenie dolnego zakresu pasma bez konieczności stosowania dużych obudów aktywnych.

• Moc wyjściowa RMS: 2 × 20 W (soundbar) + 40 W (subwoofer)

• Moc szczytowa: 160 W

• Pasmo przenoszenia: 30 Hz – 20 kHz

Stosunek sygnału do szumu (SNR): ≥ 85 dB



Cena i dostępność

Cena Creative Stage Pro wynosi 599 PLN Zestaw głośnikowy jest już dostępny na stronie producenta creative.com/StagePro a od połowy sierpnia w sklepach polskich sklepach RTVEuroAGD, MediaExpert i MediaMarkt.





























źródło: Info Prasowe - Creative