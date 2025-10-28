Creative zaprasza społeczność do współtworzenia Sound Blastera

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology, firma, która wprowadziła na rynek kartę dźwiękową Sound Blaster i zrewolucjonizowała dźwięk w komputerach PC w latach 90., ogłasza dziś kolejny kolejny etap rozwoju w świecie cyfrowej rozrywki. Sound Blaster Re:Imagine to modułowy hub audio nowej generacji, który na nowo zdefiniuje możliwości kart dźwiękowych. Od momentu debiutu w 1989 roku firma Sound Blaster sprzedała ponad 400 milionów urządzeń na całym świecie, kształtując ścieżkę dźwiękową ery cyfrowej w świecie komputerów osobistych. Oryginalny Sound Blaster obdarował komputery głosem, napędzając rozwój multimediów, gier i cyfrową twórczość. Sound Blaster Re:Imagine opiera się na tym dziedzictwie, wykorzystując DNA Sound Blaster i przekształcając je w nowoczesną, modułową platformę przeznaczoną dla twórców, graczy i wszystkich, którzy żyją na styku pracy i multimedialnej rozrywki.







Sound Blaster Re:Imagine to znacznie więcej niż tylko karta dźwiękowa:

Najlepsze centrum audio

Łatwe podłączanie różnych urządzenia, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, telefony komórkowe, tablety, konsole do gier, a także mikrofony, słuchawki, głośniki i instrumenty muzyczne – wszystko w jednym miejscu. Sterowanie dowolnym wejściem/wyjściem jednym dotknięciem, bez skomplikowanych ustawień i podłączeń dużą ilością okablowania.



Modułowość i możliwość dostosowania

Rozbudowanie, konfiguracja urządzeń za pomocą magnetycznie mocowanych, wymiennych modułów, takich jak inteligentne ekrany, suwaki, pokrętła i klawisze szybkiego dostępu. Umożliwia użytkownikom dostosowywanie konfiguracji huba w trakcie jego rozwoju i dodawanie kolejnych modułów.



W pełni programowalne elementy sterujące

Każdy przycisk można skonfigurować jako makro do wykonywania dowolnej czynności, na przykład wyciszenia połączenia, uruchomienia kompilacji kodu oprogramowania lub aktywacji dowolnego urządzenia np, inteligentnego domu.



Dźwięk studyjnej jakości

Odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości 32-bit/384 kHz z przetwornikiem cyfrowo-analogowym studyjnej jakości i wzmacniaczem wystarczająco mocnym, aby zasilać wszystko, od profesjonalnych słuchawek po duże głośniki biurkowe.



Dostęp superużytkownika

Dzięki dostępowi root do sprzętu, programiści mogą tworzyć i udostępniać własne aplikacje, które wykorzystują wbudowaną otwartą platformę w dowolny kreatywny sposób. Dzięki temu jest to platforma całkowicie oparta na pomysłach i kreatywności społeczności.



W zestawie zabawne aplikacje

Ciesz się retro grami DOS, wizualizatorami muzyki, DJ-em opartym na sztucznej inteligencji. W momencie premiery dostaniemy zestaw zabawnych aplikacji wraz z potężnymi możliwościami audio. AI DJ może generować zupełnie nową muzykę w oparciu o ciekawe motywy, a starsi fani będą zachwyceni powrotem nostalgicznych ulubieńców, takich jak Dr. Sbaitso i Sound Blaster Parrot. Teraz na nowo przetworzonych dzięki sztucznej inteligencji.



Dlaczego Kickstarter?

Dzięki ponad 400 milionom sprzedanych urządzeń Sound Blaster firma Creative ma ugruntowaną pozycję na rynku audio. Jednak Sound Blaster Re:Imagine to coś więcej niż ewolucja to rekontekstualizacja Sound Blaster jako platformy audio, sterowania, twórczości, nowej generacji i interpretacji treści nowego społeczeństwa. Wprowadzenie produktu na Kickstarterze jest świadomym wyborem, ponieważ pozwala firmie Creative współpracować bezpośrednio ze społecznością, aby kształtować ten nowy rozdział. Tak jak gracze, twórcy i marzyciele napędzali rewolucję Sound Blaster w latach 90., tak dzisiejsi twórcy pomogą kierować ewolucją Re:Imagine.



Nasze dziedzictwo i odrodzenie

„Oryginalna karta Sound Blaster zmieniła sposób, w jaki miliony ludzi odbierały dźwięk, który wzmocnił wrażenia z gier, kreatywność i odkrywanie nowych możliwości. Dzięki Sound Blaster Re:Imagine postanowiliśmy na nowo wyobrazić sobie, czym może być karta Sound Blaster. To nie tylko kartą dźwiękowa, ale modułowy hub z panelem sterowania, kreatywnym placem zabaw z nieskończonymi możliwościami. Sprawiamy, że Sound Blaster znów stanie się istotny dla dzisiejszego pokolenia w dzisiejszym świecie wielu urządzeń” — powiedział Darran Nathan, wiceprezes ds. operacyjnych i produktów w Creative Technology. Creative otwiera platformę z pełnym dostępem dla superużytkowników. Creative zaprasza programistów do dalszego jej rozbudowywania, tworzenia własnych aplikacji, które wykorzystują sprzęt w dowolny sposób, oraz dzielenia się swoimi dziełami ze społecznością.



Szczegóły premiery:

Rozpoczęcie kampanii 28 października 2025r o godzinie 10:00 EST. Dla pierwszych darczyńców dodatkowe nagrody. Każda deklaracja wsparcia obejmuje jednostkę bazową Horizon z ekranem Smart Screen i dodatkowymi modułowymi elementami sterującymi. Celem dodatkowym jest stworzenie większej jednostki bazowej Vertex z dodatkowymi gniazdami rozszerzeń.



Oryginalny Sound Blaster zdefiniował ścieżkę dźwiękową całego pokolenia. Sound Blaster Re:Imagine został stworzony, aby zdefiniować kolejną już otwartą, ewoluującą platformę, kształtowaną wspólnie z społecznością. Bądź częścią kolejnego rozdziału Soundblastera i zapisz się w historii audio. Bądź pierwszym, który doświadczy Sound Blaster Re:Imagine w dniu premiery - przejdź do linku KickStarter.































źródło: Info Prasowe - Creative