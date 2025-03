Crucial DDR5 Pro OC – szybka pamięć RAM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Crucial wprowadził na rynek nową serię pamięci RAM DDR5 Pro OC, która ma zapewnić wysoką wydajność i stabilność działania w nawet najbardziej wymagających grach. Moduły pracują z taktowaniem 6400 MHz i opóźnieniami CL38, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla graczy oraz entuzjastów sprzętu komputerowego. Moduły pamięci Crucial DDR5 Pro OC oferują taktowanie 6400 MHz oraz opóźnienia CL38-40-40-84, co przekłada się na szybszą komunikację z procesorem i lepszą responsywność systemu. Niższe opóźnienia to także większa liczba klatek na sekundę i w rezultacie bardziej płynna rozgrywka. Takie rozwiązanie w szczególności ucieszy graczy, którzy wymagają od sprzętu zwiększonej wydajności, aby bez problemu móc odpalić najbardziej wymagające gry AAA.







Crucial DDR5 Pro OC to moduły zaprojektowane z myślą o stabilnej pracy z nowoczesnymi procesorami wielordzeniowymi. Producent deklaruje pełną kompatybilność z technologiami Intel XMP 3.0 oraz AMD EXPO, co ułatwia konfigurację profili podkręcania i dostosowanie parametrów pracy pamięci do specyficznych wymagań użytkownika. Opisywany model charakteryzuje się napięciem 1.35 V i jest wyposażony w aluminiowy radiator, który ma skutecznie odprowadzać ciepło podczas intensywnych zadań.



Moduły Crucial DDR5 Pro OC są objęte dożywotnią gwarancją i dostępne na rynku w cenie około 380 PLN.





Dane techniczne

Rodzaj pamięci: DDR5

Pojemność: 32 GB (2x16 GB)

Taktowanie: 6400 MHz

Opóźnienia: CL38-40-40-84

Napięcie: 1.35 V

Obsługiwane profile: Intel XMP 3.0, AMD EXPO

Chłodzenie: aluminiowy radiator

Kolor: czarny/biały

Gwarancja: dożywotnia



























źródło: Info Prasowe - Crucial