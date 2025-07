Crucial T710 - nowy król szybkości z PCIe 5.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Crucial wprowadza na rynek nowy nośnik SSD T710 Gen5 NVMe, skierowany do zapalonych graczy i profesjonalnych twórców treści. Dysk z interfejsem PCIe 5.0 oferuje wydajność sekwencyjną do 14,9 GB/s przy odczycie i 13,8 GB/s przy zapisie, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii o ~25% w porównaniu do poprzednich dysków Gen5. Premierowy Crucial T710 PCIe Gen5 NVME M.2 2280 bazuje na kościach Micron G9 TLC NAND i cechuje się jednostronną konstrukcją o niskim poborze mocy (8.25W vs 11.25W w poprzedniej generacji T705), co umożliwia montaż zarówno w komputerach stacjonarnych, jak i laptopach z wydłużoną żywotnością baterii.







Dysk będzie dostępny w trzech pojemnościach: 1 TB, 2 TB oraz 4 TB, przy czym każda z wersji będzie oferowana w dwóch wariantach - z opcjonalnym zintegrowanym radiatorem oraz bez niego. Crucial T710 wchodzi na rynek nośników PCIe 5.0 z parametrami porównywalnymi do najszybszych dostępnych rozwiązań. Odczyt sekwencyjny na poziomie 14.9 GB/s plasuje go obok Samsunga 9100 Pro (14.8 GB/s), podczas gdy zapis sekwencyjny 13.8 GB/s oraz wysokie transfery losowe (2.2M/2.3M IOPS) mogą zapewnić przewagę w codziennym użytkowaniu, szczególnie w aplikacjach wymagających szybkiego dostępu do danych.



Dedykowane rozwiązanie dla profesjonalistów

T710 został zaprojektowany z myślą o trzech głównych grupach użytkowników:

- Serious gamers - zaawansowani gracze wymagający maksymalnej wydajności

- Profesjonalni twórcy treści - edytorzy wideo, graficy 3D, fotografowie

- Zastosowania biznesowe - aplikacje AI i zasobochłonne obciążenia robocze



Zaawansowane technologie

Nośnik wyposażono w kompletny zestaw nowoczesnych technologii bezpieczeństwa i niezawodności. Zatem mamy tutaj szyfrowanie AES-256 z obsługą TCG Opal 2.01+, firmware zoptymalizowany pod Microsoft DirectStorage dla lepszej wydajności w grach. Ponadto dynamiczne przyspieszenie zapisu, wieloetapowy algorytm integralności danych, adaptacyjną ochronę termiczną, zintegrowaną ochronę przed utratą zasilania oraz aktywne odśmiecanie pamięci.



Dostępność i ceny

Crucial T710 Gen5 NVMe będzie dostępny w sprzedaży w Polsce już w pierwszym tygodniu lipca. Ceny detaliczne wynoszą:

T710 1TB - 850 PLN

T710 2TB - 1180 PLN

T710 4TB - 2200 PLN



Dysk objęty jest 5-letnią ograniczoną gwarancją z wytrzymałością do 2400 TBW.





Pełna specyfikacja:

- Standard: PCIe 5.0 NVMe M.2 (2280)

- Kości Flash: Micron G9 TLC NAND

- Pojemności: 1 TB, 2 TB, 4 TB

- Odczyt sekwencyjny: do 14 900 MB/s

- Zapis sekwencyjny: do 13 800 MB/s

- Odczyt losowy: do 2.2 mln IOPS

- Zapis losowy: do 2.3 mln IOPS

- Pobór mocy: 8.25W (~25% mniej niż poprzednia generacja)

- Wytrzymałość (TBW): Do 2400 TBW

- Gwarancja: 5 lat ograniczonej gwarancji

- Konstrukcja: jednostronna (single-sided)

- Szyfrowanie: AES-256 z obsługą TCG Opal 2.01+

- Dodatkowe funkcje: Microsoft DirectStorage, dynamiczne przyspieszenie zapisu, adaptacyjna ochrona termiczną

- Wsparcie techniczne: TRIM, SMART, ECC, tryb uśpienia urządzenia, aktywne odśmiecanie pamięci

































źródło: Info Prasowe - Crucial