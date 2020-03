Cyberatak na jeden z największych czeskich szpitali

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Drugi co do wielkości szpital w Czechach został zaatakowany przez cyberprzestępców. Incydent został potwierdzony przez Czeski Krajowy Urząd do spraw Cyberprzestępczości i Bezpieczeństwa. Instytucja współpracuje z policją oraz personelem szpitala, by jak najszybciej naprawić szkody oraz zabezpieczyć sieć. To ważne, szczególnie w dobie panującej pandemii związanej z COVID-19. W raporcie, który został przekazany do publicznej wiadomości nie wyszczególniono informacji na temat charakteru ataku. Tak czy inaczej Szpital Uniwersytecki z Brna musiał zamknąć swoją sieć IT. W oświadczeniu możemy przeczytać, że niektóre systemy nadal działają, jednak możliwość przesyłania informacji pomiędzy systemami placówki, a bazą danych była niestety ograniczona.







Personel medyczny został gwałtownie zmuszony do opóźnienia zaplanowanych operacji, a także do przeniesienia niektórych pacjentów do najbliżej położonego szpitala. Atak cyberprzestępców jest o tyle poważny, że szpital jest jednym z największych laboratoriów, które testują obecność koronawirusa. Niestety włamanie hakerów zakłóciło możliwości testowe. Lokalne władze pracują cały czas, aby przywrócić systemy informatyczne w szpitalu do normalności. Jak widać, cyberprzestępcy są bezwzględni i próbują wykorzystać kryzys panujący na całym świecie. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, ponieważ ludzie w trudnych chwilach powinni się jednoczyć. Jak widać, hakerzy myślą zupełnie inaczej.



Taki cyberatak może opóźnić pracę lekarzy, którzy badają próbki na obecność koronawirusa. Dodatkowym problemem mogą być oczywiście opóźnienia związane z zaplanowanymi operacjami, co w efekcie niestety może przełożyć się na ilość zgonów. Dlatego też wszystkie placówki medyczne na całym świecie powinny bacznie obserwować pracę sieci by ewentualne próby włamań cyberprzestępców blokować jak najszybciej.

Źródło: Info Prasowe / Bitdefender