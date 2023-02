Cyberpunk 2077 otrzymał wsparcie techniki NVIDIA DLSS 3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cyberpunk 2077 staje się lepszy z każdą aktualizacją, a dzisiejsza łatka dodaje wsparcie techniki NVIDIA DLSS 3. Wzrost wydajności zapewniany przez DLSS 3 sprawia, że gracze korzystający z kart GeForce mogą doświadczyć rozgrywki z każdą opcją graficzną (w tym ray tracingiem) ustawioną na maksimum, by uzyskać najlepszą jakość obrazu i jednocześnie zachować dużą wydajność. Dzięki realistycznym cieniom i oświetleniu oraz dodatkowej wydajności gwarantowanej przez technikę DLSS 3 żadna inna platforma nie może się równać z wrażeniami z uruchomienia Cyberpunk 2077 na komputerze wyposażonym w kartę GeForce RTX. Tytuł stał się benchmarkiem dla nowej generacji graczy, którzy zadają pytanie „Czy pójdzie na tym Cyberpunk?”. Gra doskonale nadaje się do porównań wydajności kart graficznych.







Nowa łatka wprowadza usprawnienia, w tym ulepszenia sieci sztucznej inteligencji dla generowania ramek DLSS, które lepiej wykorzystują dane z silnika gry, poprawiając stabilność interfejsu użytkownika i jakość obrazu podczas szybkiego ruchu. Dodanie obsługi DLSS 3 do Cyberpunka przygotowuje grunt pod nadchodzącą kolejną aktualizację gry, dodającą tryb Overdrive. Wyniesie ona ray tracing na nowe wyżyny i znacznie poprawi i tak już niesamowitą oprawę graficzną gry.















Źródło: Info Prasowe / NVIDIA