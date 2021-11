Członkowie grupy hakerskiej Phoenix aresztowani na Ukrainie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) aresztowała pięć osób należących do gangu Phoenix, specjalizującego się m.in. w hakowaniu i sprzedaży skradzionych telefonów komórkowych. Aresztowani pochodzą z Kijowa oraz Charkowa i wszyscy posiadają wyższe wykształcenie techniczne. W przeprowadzanych atakach wykorzystywali techniki socjotechniczne, takie jak phishing i podszywanie się pod witryny internetowe, aby wykraść dane uwierzytelniające ofiar. Cyberprzestępcy wykorzystywali „zasoby phishingowe” w postaci kopii witryn znanych producentów urządzeń mobilnych Apple, Samsunga oraz innych.







Użytkownik urządzenia mobilnego, pobierając aplikację na pseudo oficjalnej witrynie, podawał atakującym hasło do swojego konta. Następnie oszuści kopiowali informacje przechowywane na zhakowanym smartfonie. Pozyskane w ten sposób dane umożliwiały napastnikom wypłacania środków z kont bankowych lub stawały się przedmiotem handlu. Przykładowo hakerzy sprzedawali informacje o życiu prywatnym ofiary osobom trzecim. Według SBU poszkodowani tracili w wyniku tego typu ataków około 200 USD. Grupa Phoenix była również zaangażowana w hakowanie sprzętu, odblokowywanie zgubionych lub skradzionych iPhone’ów i odsprzedaż ich za pośrednictwem „sieci kontrolowanych sklepów” w Kijowie i Charkowie. Co ciekawe, Phoenix działał oficjalnie jako firma zajmującą się naprawą smartfonów. Proceder trwał około dwóch lat i pochłonął setki ofiar.



Ukraińska policja skonfiskowała sprzęt komputerowy i telefony komórkowe z dowodami działalności przestępczej, oprogramowanie i sprzęt do nieautoryzowanej ingerencji w konta. W czasie rewizji znaleziono też skradzione telefony komórkowe, przygotowywano do sprzedaży jako nowe egzemplarze.



- Przypadek grupy Phoenix jest wyjątkowo niepokojący. Okazuje się, że hakerzy mogą spokojnie działać przez dwa lata pod przykrywką zakładu usługowego. Obawiam się, że zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, może działać wiele takich grup przestępczych, a ich wykrycie jest bardzo trudne. Co gorsza, wielu użytkowników smartfonów większą wagę przywiązuje do ochrony ekranu niż znajdujących się na nim danych, a to zachęca hakerów do działania. - mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.



SBU uważa, że ​ udało się jej zatrzymać wszystkich członków gangu Phoenix. Jednak policja nadal identyfikuje i ściga osoby, które współpracowały z tą grupą przestępczą.













Źródło: Info Prasowe / Bitdefender