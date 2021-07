Cztery Ładowarki sieciowe Aukey

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Aukey to coraz lepiej rozpoznawalny i cieszący się na rynku polskim coraz większym uznaniem producent ładowarek sieciowych i samochodowych, powerbanków, kabli, uchwytów i słuchawek, a także hubów USB-C i kamer internetowych. Aktualnie na rynek polski trafiają cztery nowe modele ładowarek sieciowych od Aukey: PA-R1S, PA-R1S-W, PA-R1 i PA-R1-W. Podobnie jak w przypadku innych produktów tej marki wyróżniają je wysoka jakość, minimalistyczny design, a także umiarkowana cena. Uwagę zwracają również ich kompaktowe wymiary i bardzo niewielka waga. To idealne ładowarki dla tych wszystkich, którzy poszukują dla siebie niedrogiego, niezawodnego, a przy tym łatwego w transporcie sprzętu, dzięki któremu szybko uzupełnią w niezbędną moc swoje urządzenia mobilne.







Ładowarki dostępne są w kolorach czarnym i białym (na ten drugi kolor wskazuje litera „W” w oznaczeniu produktu). Zarówno modele PA-R1, jak i PA-R1S oferują maksymalną moc wyjściową 20 W. Jedne i drugie zostały też wyposażone w technologie Power Delivery 3.0 oraz Quick Charge 3.0 i umożliwiają naładowanie wybranych urządzeń nawet do trzech razy szybciej niż przy użyciu ładowarek standardowych.



Wszystkie cztery modele ładowarek mogą zostać wykorzystane do ładowania urządzeń przenośnych na USB-C (do 20 W). Mogą być nimi nie tylko iPhone’y i smartfony (m.in. Samsung Galaxy), ale również wybrane modele smartwatchy czy słuchawek bezprzewodowych. Co istotne, ładowarki wyposażone zostały przez producenta w szereg zabezpieczeń (m.in. przed przeładowaniem i przegrzaniem), co zapewnia ochronę ładowanym urządzeniom i przedłuża żywotność znajdujących się w nich baterii.



Choć modele ładowarek PA-R1 i PA-R1S minimalnie różnią się wymiarami (odpowiednio: 45 x 44 x 27 mm, 44 x 45 x 28 mm) oraz wagą (odpowiednio: 55 g, 77 g), podstawowa różnica dotyczy dostępnych portów USB-C. Modele PA-R1 i PA-R1-W wyposażone zostały w jeden port USB-C PD, natomiast modele PA-R1S i PA-R1S-W mają takich portów dwa, umożliwiając tym samym ładowanie za ich pomocą dwóch urządzeń jednocześnie



Wszystkie cztery modele ładowarek są już dostępne w polskich sklepach.























Źródło: Info Prasowe / Aukey